Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста в 2022 году

Степнова признается, что она никогда не думала, что может стать автором текста для «Тотального диктанта». Писательница рассказала, что в следующем году участники «Диктанта» напишут рассказ о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью.

Председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов отметил, что рассказ погружает в атмосферу провинциального города конца XIX века. Также он добавил, что в тексте встретится несколько слов, которые отражают реалии тех лет.

Пахомов сразу успокоил участников: самые сложные и интересные случаи будут показаны на экране во время диктанта, вспомним, организаторы расскажут, что означают эти слова.

Марина Степнова известна такими книгами, как «Женщины Лазаря» и «Сад». Степнова получила третью премию «Большая книга» за роман «Женщины Лазаря», а также неоднократно становилась номинанткой литературных премий, таких как «Национальный бестселлер» и «Русский букер».

Напомним, в 2020 году Петербург выбрали как столицу «Тотального диктанта». Победителя объявили в Доме культуры национального исследовательского технологического университета МИСиС. Петербург получил большинство голосов жюри в финале конкурса и обошел Вологду, Казань, Тамбов и Нукус (Узбекистан).