Политех, Горный институт, ИТМО и СПбГУ вошли в рейтинг лучших университетов мира — по версии THE World University Rankings-2022

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов мира. В THE World University Rankings-2022 вошло рекордное число российских вузов — в том числе петербургские Политех, Горный институт, Университет ИТМО и СПбГУ.
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Фото: Shutterstock.com
В этом году рейтинг Times Higher Education оценивал 1 662 лучших университета 99 стран мира — это на 135 участников больше, чем в 2020-ом. Количество российских вузов также возросло с 48 до 60. Как отметили в пресс-службе СПбГУ, несмотря на это университет «продемонстрировал рост по большинству групп показателей» — положительные изменения коснулись научно-исследовательской деятельности, привлекаемых средств от промышленности и уровня интернационализации вуза.
Лидирующую позицию среди российских вузов сохранил МГУ. Университет занял 158-ую строчку, улучшив прошлогоднюю позицию на 16 пунктов. Следом идет МФТИ, петербургский Политех, Высшая школа экономики (группа с позициями 301–350-е строчки), МИФИ и Горный университет (401-500). Российский экономический университет имени Плеханова и Донской государственный технический университет (501-600). В группу 601-800 попали Томский государственный университет, МИСиС, ИТМО, Российский университет дружбы народов, СПбГУ, Московский государственный строительный университет.
Самый высокий результат СПбГУ получил по критерию «Преподавательская деятельность» — 43,7 балла. По этой группе показателей он занимает 164 место в мире и входит в 9,8% лучших университетов.
«Университет уделяет большое внимание внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Такой подход позволил сотрудникам и студентами быстро приспособиться к резко изменившимся условиям обучения во время пандемии. СПбГУ фактически стал лидером онлайн-образования и первым в России предоставил открытый доступ к своим онлайн-курсам, помогая региональным вузам внедрить онлайн-компонент, а студентам — зачесть пройденные дисциплины. Кроме того, онлайн-курсы позволяют иностранным гражданам со всего мира оценить уровень преподавания в Санкт-Петербургском университете и принять решение о поступлении», — отметили в пресс-службе СПбГУ.
Рейтинг THE World University Rankings, который с 2004 года составляет британское издание Times Higher Education, является одним из четырех (MosIUR, QS, ARWU и THE) самых авторитетных мировых рейтингов университетов. Всего в нем используется 13 показателей, объединенных в пять групп: преподавательская деятельность (Teaching), цитируемость (Citation), научно-исследовательская деятельность (Research), привлекаемые средства от промышленности (Industry Income), а также уровень интернационализации вуза (International Outlook). Составители ранжированного списка собирают данные из трех источников: запрашивают статистическую информацию у вузов, изучают библиографическую базу данных Scopus, а также опрашивают экспертов из академического сообщества.
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