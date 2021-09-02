Политех, Горный институт, ИТМО и СПбГУ вошли в рейтинг лучших университетов мира — по версии THE World University Rankings-2022

В этом году рейтинг Times Higher Education оценивал 1 662 лучших университета 99 стран мира — это на 135 участников больше, чем в 2020-ом. Количество российских вузов также возросло с 48 до 60. Как отметили в пресс-службе СПбГУ, несмотря на это университет «продемонстрировал рост по большинству групп показателей» — положительные изменения коснулись научно-исследовательской деятельности, привлекаемых средств от промышленности и уровня интернационализации вуза.

Лидирующую позицию среди российских вузов сохранил МГУ. Университет занял 158-ую строчку, улучшив прошлогоднюю позицию на 16 пунктов. Следом идет МФТИ, петербургский Политех, Высшая школа экономики (группа с позициями 301–350-е строчки), МИФИ и Горный университет (401-500). Российский экономический университет имени Плеханова и Донской государственный технический университет (501-600). В группу 601-800 попали Томский государственный университет, МИСиС, ИТМО, Российский университет дружбы народов, СПбГУ, Московский государственный строительный университет.

Самый высокий результат СПбГУ получил по критерию «Преподавательская деятельность» — 43,7 балла. По этой группе показателей он занимает 164 место в мире и входит в 9,8% лучших университетов.

«Университет уделяет большое внимание внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Такой подход позволил сотрудникам и студентами быстро приспособиться к резко изменившимся условиям обучения во время пандемии. СПбГУ фактически стал лидером онлайн-образования и первым в России предоставил открытый доступ к своим онлайн-курсам, помогая региональным вузам внедрить онлайн-компонент, а студентам — зачесть пройденные дисциплины. Кроме того, онлайн-курсы позволяют иностранным гражданам со всего мира оценить уровень преподавания в Санкт-Петербургском университете и принять решение о поступлении», — отметили в пресс-службе СПбГУ.