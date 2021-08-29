Ученые случайно обнаружили самый северный остров в мире

Так, в июле группа из шести исследователей вылетела на вертолете на остров Оодаак — он с 1978 года считался самым северным. Однако позднее они проверили точное местоположение и выяснили, что оказались на 800 метров севернее Оодаака. По словам одного из участников экспедиции Мортена Раша, карты этой части мира не точные. «Мы начали искать остров. Спустя нескольких волнующих минут мы приземлились на странный грязный участок: там не было растений, только гравий, а вокруг — лед. Не очень приятное место», — поделился он.

«С научной точки зрения наше открытие не имеет большого значения. Но приятно осознавать, что я — один из шести человек, запачкавших сапоги в самой северной точке мира», — добавил Раш. Исследователи предлагают назвать найденный остров Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского означает «самый северный остров».