Экс-министр культуры России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи. И отметил, что «не может понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык».
«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — заявил Мединский.
В июле 2021 года по поручению президента России Владимира Путина была создана Межведомственная комиссия по историческому просвещению, ее первым руководителем был назначен Владимир Мединский. Сейчас комиссии необходимо сосредоточить свою деятельность на повышении качества преподавания и популяризации истории, предотвращении манипуляции историческими фактами. Это, по мнению экс-министра культуры, «и есть историческое просвещение в широком смысле».
Владимир Мединский
О том, каким должно быть историческое просвещение в России. Цитата по ТАСС:
Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти. Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История — не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее — во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок.
Напомним, ранее президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать. Кроме того, как показала статистика, российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся. А почти 60% россиян считают ЕГЭ неэффективном способом оценки знаний.
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