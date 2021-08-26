«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — заявил Мединский.

В июле 2021 года по поручению президента России Владимира Путина была создана Межведомственная комиссия по историческому просвещению, ее первым руководителем был назначен Владимир Мединский. Сейчас комиссии необходимо сосредоточить свою деятельность на повышении качества преподавания и популяризации истории, предотвращении манипуляции историческими фактами. Это, по мнению экс-министра культуры, «и есть историческое просвещение в широком смысле».