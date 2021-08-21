К Земле приближается потенциально опасный астероид. Столкнется ли он с Землей? Ответил астроном

Сегодня, 21 августа, к Земле приблизится астероид 2016 AJ193 — его относят к классу потенциально опасных. Такая информация появилась на сайте одного из подразделений НАСА.
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Фото: Shutterstock
Так, объект 2016 AJ193 пролетит мимо планеты на минимальном расстоянии — около 3,4 миллиона километров. Он окажется наиболее близко с Землей в 18:10 мск. Скорость астероида составит 26 километров в секунду, а его размеры — от 400 до 1300 метров.
По словам астронома Леонида Еленина, научного сотрудника Института прикладной математики РАН, столкновения астероида с нашей планетой произойдет, вероятность этого — нулевая. «Это достаточно рядовое сближение с Землей астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта — его диаметр составляет около 1,4 км», — рассказал он ТАСС.
Как предполагает эксперт, астероид образовался во внешней области Главного пояса астероидов, однако что-то вывело его из равновесия, в результате чего орбита постепенно начала меняться. Космический объект достаточно тесно может сближаться с Венерой, Землей и Марсом, добавил Еленин.
Ученый также заявил, что наблюдательная дуга астероида, которая представляет собой промежуток времени между первым и последним его наблюдением, составляет более 11 лет. Это позволило астрономам точно рассчитать орбиту движения объекта.
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