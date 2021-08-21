К Земле приближается потенциально опасный астероид. Столкнется ли он с Землей? Ответил астроном

По словам астронома Леонида Еленина, научного сотрудника Института прикладной математики РАН, столкновения астероида с нашей планетой произойдет, вероятность этого — нулевая. «Это достаточно рядовое сближение с Землей астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта — его диаметр составляет около 1,4 км», — рассказал он ТАСС.

Как предполагает эксперт, астероид образовался во внешней области Главного пояса астероидов, однако что-то вывело его из равновесия, в результате чего орбита постепенно начала меняться. Космический объект достаточно тесно может сближаться с Венерой, Землей и Марсом, добавил Еленин.

Ученый также заявил, что наблюдательная дуга астероида, которая представляет собой промежуток времени между первым и последним его наблюдением, составляет более 11 лет. Это позволило астрономам точно рассчитать орбиту движения объекта.