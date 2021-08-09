«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — приводит ТАСС выдержку из утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций.

Тем студентам, кто предоставит справку о прохождении вакцинации или о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе, организуют образовательный процесс в соответствии с формами обучения — без перевода на «удаленку» и ограничения доступа в помещения университета.

Также в рекомендациях Минобрнауки говорится о том, что вузам целесообразно организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет. Кроме того, ведомство рекомендует высшим учебным заведениям России проводить экзамены для привившихся и не привившихся от ковида студентов раздельно.

«Проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и иных помещениях организаций)», — говорится в рекомендациях.

Рекомендации Министерства науки и высшего образования утверждены 29 июля и действуют до стабилизации эпидемиологической обстановки в субъектах России и в стране в целом.