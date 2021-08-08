Минобрнауки: студентов не будут принуждать к обязательной вакцинации от COVID-19

Минобрнауки не собирается требовать от студентов вузов обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
-
Фото: Shutterstock
Как рассказал Фальков, требований об обязательной вакцинации для иностранных студентов также нет. Тем не менее при желании иностранцы тоже могут привиться — для этого понадобится полис ОМС. «Они могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», — добавил министр.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.