Археологи СПбГУ впервые за 30 лет провели раскопки древнего ижорского могильника

Древний могильник располагался неподалеку от города Сосновый Бор — на вершине песчаного холма за северной границей поселения. Он был открыт и частично изучен в 1980-х годах исследовательницей Ингерманландии, выпускницей ЛГУ Ольгой Коньковой. В 1980-х годах на могильнике стояли два каменных средневековых креста. Сейчас один из них перенесен на современное деревенское кладбище, второй — в музей в деревни Вистино. К северу от кладбища в 1980-е годы разрабатывался песчаный карьер, работы на котором в перестроечное время были заморожены. В конце 2000-х годов разработка карьера была возобновлена, а к 2015 году часть кладбища уже была разрушена.

В 2019 году археологические работы проводились под руководством старшего научного сотрудника лаборатории археологии Владислава Соболева. Было исследовано более 1 000 квадратных метров территории, открыто более сотни погребений, датированных XIII-XV веками. Работы показали, что кладбище занимает значительно большую территорию, чем предполагалось — оно занимало всю вершину холма. После перерыва в 2020 году, в мае этого года раскопки продолжились. Всего в результате исследований было открыто около 350 погребений XIII-XVII веков, обнаружены детали костюма, нательные православные крестики, фрагменты керамических сосудов, ножи, женские украшения, боевой топорик, шведские и русские монеты и другие находки.

«Могильник Большое Стремление очень важен для изучения этнической истории Северо-Запада. Вероятно, он оставлен ижорами — местным финноязычным православным населением, основным крестьянским населением побережья Финского залива. История ижор, давших имя всей Ингерманландии, неразрывно связана с историей северо-западных новгородских земель, а позднее — Петербургской губернии. Часть из открытых захоронений относится к периоду шведского владычества. Наиболее поздние погребения были совершены не ранее 1671 года — такова дата чеканки самой молодой из обнаруженных здесь шведских монет. Она была найдена в погребении в юго-западной — самой поздней — части кладбища и датирует прекращение его использования», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе СПбГУ.

«Мы узнали много любопытных деталей — например, о торговых связях с европейскими городами, скорее всего, с Нарвой. Распространено мнение, что крестьяне XVII века — это бедные люди, занятые исключительно ежедневным добыванием пропитания. Однако найденные в могилах серебряные застежки или, например, обычные перочинные ножи, но не местной, а европейской работы являются индикаторами большего благосостояния, чем считалось ранее. Импортные ножи очень похожи на современные столовые. Пока мы не можем точно сказать, из какого дерева изготовлены накладки на их щечки, но это не те породы, которые растут здесь повсюду — это другое дерево. Покупка такой простой вещи, как нож, у приезжего торговца, как мне кажется, довольно показательна: очень бедный человек вряд ли будет покупать себе дорогой импортный нож, если можно приобрести дешевый у местного кузнеца», — считает Владислав Соболев.