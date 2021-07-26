Как пишет финский портал Yle, программа Influencers Academy («Академия инфлюенсеров») разрабатывается в университете прикладных наук Тампере TAMK, обучение по ней начнется в январе 2022 года. На курс, рассчитанный на 3,5 года, примут от 20 до 25 начинающих или уже успешных блогеров. За образование им придется заплатить 9 800 евро в год или 34 300 за все время. Обучение будет вестись на английском языке.

Основой программы станет обучение азам предпринимательства, а целью студентов будет превратить блогерство в источник дохода. Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие стороны существования коммерческой компании. Каждый студент должен будет основать в Финляндии фирму для поддержки своего блога в соцсетях.

По итогам обучения выпускники получат официальный диплом о высшем профессиональном образовании. Академическая степень будет назваться tradenomi — это финский аналог бакалавра делового администрирования.