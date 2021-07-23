В школах России отменили обязательное изучение второго иностранного языка

Новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, разработанные Минпросвещения, были приняты в начале июля. Согласно документу, изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся и при наличии в организации необходимых условий.

«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на слушаниях в общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

В 2020 году Минпросвещения также отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Как пишет ТАСС, решение было принято по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, отмечали тогда в министерстве.