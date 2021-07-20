Детский лагерь IGORA KIDS CAMP подготовил программу новой театральной смены

Лето на свежем воздухе и с полезными смыслами в IGORA KIDS CAMP продолжается. Дневной детский лагерь на всесезонном курорте «Игора», где дети от 7 до 14 лет могут в нетривиальной форме определить и развить свои таланты, получить новый опыт общения с увлеченными и увлекающимися сверстниками, объявил о начале новой программы ART CAMP.

Ее проведут артисты шоу-пространства «Ленинград Центр». Актерское мастерство, хореография и уроки вокала научат преодолевать стеснение на сцене. Эти занятия улучшат навыки публичных выступлений и расскажут, как тренировать память, чтобы не забывать речь сценических героев, быстро учить стихи или конспекты для экзаменов в школе.