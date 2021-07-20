Детский лагерь IGORA KIDS CAMP подготовил программу новой театральной смены

Лето на свежем воздухе и с полезными смыслами в IGORA KIDS CAMP продолжается. Дневной детский лагерь на всесезонном курорте «Игора», где дети от 7 до 14 лет могут в нетривиальной форме определить и развить свои таланты, получить новый опыт общения с увлеченными и увлекающимися сверстниками, объявил о начале новой программы ART CAMP.
Ее проведут артисты шоу-пространства «Ленинград Центр». Актерское мастерство, хореография и уроки вокала научат преодолевать стеснение на сцене. Эти занятия улучшат навыки публичных выступлений и расскажут, как тренировать память, чтобы не забывать речь сценических героев, быстро учить стихи или конспекты для экзаменов в школе.
В IGORA KIDS CAMP будет интересно не только театралам. В лагере занимаются будущие телеведущие, режиссеры и журналисты. Они уже познакомились с выбранными профессиями, смогли узнать основы телекоммуникации и цифровых технологий в студии «Пятого канала», получили навыки общения с носителями английского языка. А еще – узнали, как устроен реанимобиль Международного медицинского центра «СОГАЗ», попробовали настоящую космическую еду и и даже запланировали полеты в космос. Детский клуб работает каждый будний день. Сейчас в IGORA KIDS CAMP есть 5 тематических смен, каждая из которых длится 5 дней.
Лучшее развлечение – смена занятий. Поэтому все пионеры IGORA KIDS CAMP, помимо инфотеймента, получают удовольствие еще и в чистом виде, катаясь в картинг-центре автодрома «Игора Драйв», посещая с экскурсией автомузей. В котором, кстати, экспонируется настоящий автомобиль Джеймса Бонда наряду с другими раритетами XX века.
В стоимость пребывания в лагере уже входят сбалансированное питание, развлечения и полностью оборудованные места для занятий. Для желающих отдохнуть всей семьей действует специальная программа с проживанием.
Летний клуб IGORA KIDS CAMP стал приятным событием и для родителей. Отдохнуть вместе с детьми на берегу озера, покататься на вейк-борде или коньках, освоить контраварийное вождение в автодроме «Игора Драйв», поплавать в открытых бассейнах, посетить СПА-комплекс смогли все, кто воспользовался специальной программой в рамках IGORA KIDS CAMP.
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