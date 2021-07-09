Что такое гибридный город и как в нем сосуществуют люди и технологии

Среди спикеров, которые будут искать ответы на острые вопросы современности: Ксения Прока, СЕО и сооснователь сервиса «Мой девайс», Анна Таганцева–Кобзева, мультимедиа-художник, студентка Академии изящных искусств в Вене на факультете Bildende Kunst, Олег Юсупов, основатель студии разработки визуальных решений PHYGITALISM, организатор крупнейшей конференции в России по новейшим технологиям MIXAR, Иван Медведев, кандидат юридических наук, судебный юрист с опытом работы в сфере градостроительства, Екатерина Летуновская, со-основатель компании Habidatum (дата-провайдер нового поколения на рынке недвижимости и инфраструктуры).

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