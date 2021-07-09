Что такое гибридный город и как в нем сосуществуют люди и технологии

12 июля в 20:00 во дворе института «Стрелка» в Москве состоится дискуссия в рамках фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. Основной вопрос — как цифровые сервисы (например доставка, такси, дополненная реальность) проникают в городскую среду, образуя гибридное пространство. И в каких правовых и этических нормах это пространство существует.
Мы не можем представить свою жизнь без цифровых сервисов, которые ее упрощают, более того, если изъять их из нашей повседневности, некоторые процессы остановятся и это будет похоже на маленькую катастрофу. Но у нашего комфорта есть и обратная сторона, которая лежит в поле новых проблем, порожденных этой системой. Дешевая рабочая сила и некачественная инфраструктура, которые поддерживают жизнь сервисов, конфликты, возникающие на этой почве, и другие спорные вопросы, которые будут обсуждаться в рамках дискуссии.
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Анна Таганцева-Кобзева «Пыльца». В своих работах художница из Петербурга обращается к цифровым медиа, совмещая их с живописью, скульптурой и поэзией. Этот объект участвует в фестивале цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
Среди спикеров, которые будут искать ответы на острые вопросы современности: Ксения Прока, СЕО и сооснователь сервиса «Мой девайс», Анна Таганцева–Кобзева, мультимедиа-художник, студентка Академии изящных искусств в Вене на факультете Bildende Kunst, Олег Юсупов, основатель студии разработки визуальных решений PHYGITALISM, организатор крупнейшей конференции в России по новейшим технологиям MIXAR, Иван Медведев, кандидат юридических наук, судебный юрист с опытом работы в сфере градостроительства, Екатерина Летуновская, со-основатель компании Habidatum (дата-провайдер нового поколения на рынке недвижимости и инфраструктуры).
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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