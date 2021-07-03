Петербургские выпускники школы получили аттестаты с ошибочным QR-кодом

Из-за неправильного оформления аттестатов выпускники не смогли подать документы в вузы. «Выпускникам выдали недействительные аттестаты, в которых QR-код не совпадает с номером аттестата. Дети не могут подать документы ни в один вуз», — рассказали изданию. При этом номер школы не уточняется.

Как пояснили в администрации Калининского района, в этом году учебные заведения маркируют аттестаты QR-кодом впервые — чтобы не допустить подделок документов. Несмотря на проверку процедуры, возникла техническая ошибка. В результате из 43 бывших школьников аттестаты с ошибочным QR-кодом получили 42 человека.

Сейчас все выданные аттестаты с неверным QR-кодом переделываются. На следующей неделе выпускникам обещают вернуть документы обратно.