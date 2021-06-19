Ученые рассказали, когда в Петербурге станет меньше комаров и как от них защищаться

Именно в июле высыхают последние лужи, куда комары откладывают личинки. Летом прошлого года отсутствие комаров объясняется бесснежной зимой, но «год на год не приходится», добавил Айбулатов. «В прошлом году жара пришла ещё в апреле. В этом же снега была очень много, а весна длилась столько, сколько и положено. Результат — горы снега в кюветах, в оставшихся с войны воронках, в ямах, а кровососущие очень любят эти места и всегда предпочитают талую воду, — говорит специалист», — рассказал он.

Чтобы сократить популяцию комаров, необходимо обрабатывать водоемы специальными бактериями — ларвицидами — уничтожающими личинки комаров. В этом году ларвициды закупили только Пушкинский и Кировский районы — на 100 и 160 тыс. рублей соответственно.