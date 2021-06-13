Полярники вернулись в Петербург из Антарктики на судне «Академик Федоров». Судно шло почти полтора месяца

«Из другой части света после долгой экспедиции вернулись 89 человек экспедиционного состава. Это зимовщики 65-й РАЭ со станций «Прогресс», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен» и сезонники 66-й РАЭ станций «Прогресс» и «Новолазаревская». Также на борту 65 человек экипажа и транспортный отряд», — рассказали в институте.

Судно шло почти полтора месяца и и преодолело за это время более 11 500 морских миль. Так, полностью завершилась программа сезонных научных исследований в рамках 66-й Российской антарктической экспедиции. Сейчас ААНИИ готовит программу 67-й экспедиции и принимает заявки с программами работ от научно-исследовательских учреждений, уточняется в сообщении.