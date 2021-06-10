Стив Возняк (Apple) — о компьютере будущего, отношении к высшему образованию и сожалениях о переходе в цифровой мир

Сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал про обмен знаниями, свое отношение к высшему образованию, искусственный интеллект, а еще о том, что нужно знать начинающим предпринимателям, на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое знание». «Собака.ru» записала самые интересные цитаты.
Почему доступ к знаниям нельзя ограничивать?
Я вырос с научным мышлением — всегда был готов делиться информацией. Для меня наука — это что-то общее для всех стран, ведь никто не владеет, например, космосом. И продукты я тоже всегда хотел делать для обычных людей, а не для правительств. Чтобы продвинуть мировую науку, надо делиться идеями, я выступаю за общение и обмен информацией.
Можно говорить об интеллектуальной собственности, конечно, но для этого существуют ограничения — государственные требования. А люди просто хотят прожить жизнь самым приятным образом. Когда я рос, я думал, что хочу всегда улыбаться, получать удовольствие, что меня ждет замечательное будущее. Я не хотел хмуриться и переживать. Открытая наука — настоящий выход для меня. Зачем нужны торговые ограничения? Вот у нас много штатов — 50 различных стран с разными законодательствами. Я что, хочу, чтобы Нью-Йорк не торговал с Калифорнией? Нет. Так что я против ограничений. При этом никто не заботится обо всей планете. Но я же не просто гражданин Америки. Мне говорят: «Вы откуда?» Я отвечаю: «С планеты Земля. Я землянин».
Информация едина, и при легком доступе к ней творческие способности людей не слабеют, креативность только растет. Когда я работаю над продуктом, я хочу создать что-то практическое, интересное. Да, что-то было придумано другими компаниями, но не нужно думать, что до нас придумано все. Есть приложения, они решают какие-то наши проблемы, но надо изменить подход к креативности среди обычных людей.
Про образование
В моей жизни две основные цели: инженерное дело и преподавание. Чтобы создать компьютер, мне нужно было изобрести технологию, с помощью которой можно было бы получать знания. Я не думаю, что сейчас образование становится лучше. Компьютеры превратились в современные учебники. Вы видите все на экране, может, это интереснее, но не скажу, что больше мотивирует на учебу, чем книги.
Каждый студент уникален. Кому-то надо больше времени, кому-то меньше, чтобы разобраться с материалом. Важно, чтобы у каждого было достаточно времени для того, чтобы что-то выучить. А у нас получается так, что, например, в пятницу экзамен, и все сдают его в этот день. Почему бы не дать человеку больше времени?
Важно учить то, что именно для вас имеет значение. Например, мне в школе была интересна электроника больше, чем другие предметы. Почему не разработать программу для такого, как я? Мне хотелось бы изучать науку, математику. Почему я не имею на это права? Я понимаю, нет финансовой возможности, чтобы один человек преподавал отдельно для меня. Но как было бы здорово, если бы был преподаватель, который именно меня бы учил химии. Я думаю, в будущем компьютер будет нашим лучшим другом. Он дружелюбен, шутит так, как нам это нравится, и может круглосуточно быть с нами. Думаю, однажды компьютеры станут настолько умными, что будут осознанными, смогут считывать эмоции. Было бы здорово, если бы у каждого вместо учителя был компьютер и возможность развиваться в своем направлении благодаря нему. Мы же не можем дать каждому по живому учителю. А еще здорово, если бы у каждого был наставник, индивидуальный учитель за пределами школы, и те, кто чего-то достиг, помогали бы другим.
Необходимо ли высшее образование?
В Apple всегда верили в образование, особенно на уровне университета. Но у нас появляются новые проекты, для которых нужны люди с определенными навыками, и мы их нанимаем. Личность — это главное. Предложение должно рассматриваться с точки зрения психологии. Нравятся ли эти люди друг другу? Будут ли они дружить? Ходят ли на одни и те же концерты? Думают о тех же книгах? Работа хороша, когда вам хорошо с коллегами. Тогда вы можете быть продуктивны.
Когда я получил работу инженера, у меня не было диплома. Через 10 лет в Apple я попал в авиакатастрофу, у меня была амнезия, понял, что это моя последняя возможность пойти в колледж и все-таки доучиться. Я учился в Беркли под выдуманным именем. Часто люди размышляют, что лучше: организовать стартап или пойти в университет? Я всегда за то, чтобы организовать стартап. Конечно, многое зависит от человека. Кому-то хорошо в университете и необходимо дождаться подходящего момента в жизни, чтобы создать свой проект, — это тоже нормально. Когда вы выпускаетесь из колледжа, нужно добыть денег, чтобы заплатить за квартиру. У вас есть интеллект и много энергии, вы можете работать допоздна, поэтому компании стараются нанимать молодых. Может, у вас еще нет стартапа, но вы работаете над идеями, тратите время и можете изменить мир вместо просмотра телевизора и хождения по вечеринкам. Стоит воспользоваться своей юностью.
Я рад общаться со студентами — больше, чем с любой другой группой, потому что у них есть интеллектуальная свобода, а это важно. Из всех стран в мире для меня особенная — Россия. Я спонсировал первые видеомосты между США и Россией, на которых выступали музыканты. Это было еще до перестройки — мы не были врагами, несмотря на всю пропаганду правительств, лидеров и власть имущих. Я тогда подумал, что надо просто больше общаться. Выделяю деньги на образование в школах и предпринимательство в России. Если люди женятся, переезжают — это разрушает любую концепцию враждующих государств.
Что нужно знать начинающим предпринимателям?
Если вы молоды, обратитесь к друзьям. Из 10 людей, которые участвовали в разработке Apple, семь ходили в один университет. Вам нужен человек, который разбирается в инженерии, может показать остальным, как важен этот продукт. Нужен человек, который разбирается в маркетинге, чтобы показать продукт миру, придумать, как его продавать. Нужен бизнес-стратег с желанием достичь успехов. Вы должны создавать то, что люди захотят купить. Все элементы: бизнес, маркетинг, инженерное дело — очень важны, когда хотите основать компанию.
Часто мы оставляем за скобками инженерное дело, хотя тысячам людей в голову приходят одни и те же идеи, но лишь единицы знают, как реализовать их на практике. Многие пишут бизнес-план, получают деньги, а только потом нанимают инженера. Это неправильно. Инженеры должны участвовать в проекте с самого начала, искать, что особенного в вашей идее.
Нужно мотивировать себя, ведь мотивация важнее, чем знания. Она — залог быстрых результатов. Почему Apple достигли успеха? Я хотел компьютер, который решал бы задачи быстро, но мой отец сказал, что он стоит как дом. Я ответил, что буду жить в маленькой квартире, но с компьютером. Это мотивация. Когда я создал первый компьютер, Apple еще не было, мы не думали, что он может изменить жизнь обычных людей. Я просто отдавал свои проекты без авторского права, и только потом появилась идея персональных компьютеров. Дальше уже мы встретились со Стивом Джобсом, и он сказал, что нам нужно основать компанию.
Про искусственный интеллект
Искусственный интеллект — главное направление, которое полезно исследовать. Он нужен, когда мы рассматриваем большое количество информации и хотим увидеть закономерности. Ни одно человеческое существо не может сыграть миллиард раз и запомнить результаты игры. Можно загрузить в Google 80 000 изображений собаки, и он будет узнавать собак лучше, чем человек. При этом Google видит только пиксели, а годовалый ребенок понимает, что такое собака, видит, как она движется. Наш ум глубже, чем искусственный интеллект. Возможно, появятся машины, способные учиться, как люди. Очень умный человек изобретет их.
О сожалениях из-за своих изобретений
Я знаю, что это прозвучит странно. Время от времени я сожалею, что стал частью трансформации мира в цифровой. Мы не знали, что так все будет. Трудно заранее знать, как все будет развиваться. Наши цифровые устройства стали такими сложными: сотни тысяч кодов, которые пишут разные специалисты в разное время. Невозможно это все проанализировать и понять всеобщую закономерность.
Записала Маргарита Берденникова
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