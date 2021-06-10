Стив Возняк (Apple) — о компьютере будущего, отношении к высшему образованию и сожалениях о переходе в цифровой мир

Почему доступ к знаниям нельзя ограничивать?

Я вырос с научным мышлением — всегда был готов делиться информацией. Для меня наука — это что-то общее для всех стран, ведь никто не владеет, например, космосом. И продукты я тоже всегда хотел делать для обычных людей, а не для правительств. Чтобы продвинуть мировую науку, надо делиться идеями, я выступаю за общение и обмен информацией.

Можно говорить об интеллектуальной собственности, конечно, но для этого существуют ограничения — государственные требования. А люди просто хотят прожить жизнь самым приятным образом. Когда я рос, я думал, что хочу всегда улыбаться, получать удовольствие, что меня ждет замечательное будущее. Я не хотел хмуриться и переживать. Открытая наука — настоящий выход для меня. Зачем нужны торговые ограничения? Вот у нас много штатов — 50 различных стран с разными законодательствами. Я что, хочу, чтобы Нью-Йорк не торговал с Калифорнией? Нет. Так что я против ограничений. При этом никто не заботится обо всей планете. Но я же не просто гражданин Америки. Мне говорят: «Вы откуда?» Я отвечаю: «С планеты Земля. Я землянин».

Информация едина, и при легком доступе к ней творческие способности людей не слабеют, креативность только растет. Когда я работаю над продуктом, я хочу создать что-то практическое, интересное. Да, что-то было придумано другими компаниями, но не нужно думать, что до нас придумано все. Есть приложения, они решают какие-то наши проблемы, но надо изменить подход к креативности среди обычных людей.

Про образование

В моей жизни две основные цели: инженерное дело и преподавание. Чтобы создать компьютер, мне нужно было изобрести технологию, с помощью которой можно было бы получать знания. Я не думаю, что сейчас образование становится лучше. Компьютеры превратились в современные учебники. Вы видите все на экране, может, это интереснее, но не скажу, что больше мотивирует на учебу, чем книги.

Каждый студент уникален. Кому-то надо больше времени, кому-то меньше, чтобы разобраться с материалом. Важно, чтобы у каждого было достаточно времени для того, чтобы что-то выучить. А у нас получается так, что, например, в пятницу экзамен, и все сдают его в этот день. Почему бы не дать человеку больше времени?

Важно учить то, что именно для вас имеет значение. Например, мне в школе была интересна электроника больше, чем другие предметы. Почему не разработать программу для такого, как я? Мне хотелось бы изучать науку, математику. Почему я не имею на это права? Я понимаю, нет финансовой возможности, чтобы один человек преподавал отдельно для меня. Но как было бы здорово, если бы был преподаватель, который именно меня бы учил химии. Я думаю, в будущем компьютер будет нашим лучшим другом. Он дружелюбен, шутит так, как нам это нравится, и может круглосуточно быть с нами. Думаю, однажды компьютеры станут настолько умными, что будут осознанными, смогут считывать эмоции. Было бы здорово, если бы у каждого вместо учителя был компьютер и возможность развиваться в своем направлении благодаря нему. Мы же не можем дать каждому по живому учителю. А еще здорово, если бы у каждого был наставник, индивидуальный учитель за пределами школы, и те, кто чего-то достиг, помогали бы другим.