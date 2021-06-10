Наиболее высокую позицию в рейтинге, 242 строчку, занял Санкт‑Петербургский государственный университет. По сравнению с прошлым годом сохранил свои позиции Университет ИТМО, который входит в топ-400. Санкт‑Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» вошел в топ-750, а Санкт‑Петербургский горный университет — в категорию 1001+. Улучшил позиции Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого. Он вошел в топ-400, заняв 393 место.

Впервые в рейтинг включен Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Он вошел в категорию 1001-1200. В список также вошли вузы, представленные в городе филиалами — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (305 место) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (группа 801-1000). В эту же группу впервые попал Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Оценка вузов мира проводится по шести показателям: авторитетность в академической среде, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и числа студентов, цитируемость научных публикаций и доля иностранных преподавателей и студентов.

«Петербург сохраняет позиции одного из крупнейших центров вузовской науки и образования. Это вновь подтверждают независимые международные эксперты. Такие результаты повышают авторитет нашего города и страны в сфере высшего образования», — отметил губернатор Александр Беглов.