«Парадная, шаверма и пухто»: «Яндекс» составил список петербургских слов

По данным исследования, петербуржцы называют водолазку бадлоном, подъезд — парадной, бордюр — поребриком, а шаурму — шавермой. В список вошли и менее тривиальные диалектизмы: «пухто» (мусорный контейнер), «задвиг» (странность), «больняк» (больничный лист), «переплеваться» (испытать или выразить крайнее недовольство).

Кроме того, авторы исследования отметили такие слова как «путяга» (училище, специальное учебное заведение), «сморода» (смородина), «сосуля» (сосулька) и «хабарик» (окурок).

В общей сложности исследование охватило 11 млрд словоупотреблений. В список вошли слова, «которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем».