«Парадная, шаверма и пухто»: «Яндекс» составил список петербургских слов

Ко Дню русского языка специалисты «Яндекса» совместно с лингвистами из Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН вспомнили самые интересные диалектные слова и выражения. Вот какие слова используют в своей речи петербуржцы и жители Ленобласти.
По данным исследования, петербуржцы называют водолазку бадлоном, подъезд — парадной, бордюр — поребриком, а шаурму — шавермой. В список вошли и менее тривиальные диалектизмы: «пухто» (мусорный контейнер), «задвиг» (странность), «больняк» (больничный лист), «переплеваться» (испытать или выразить крайнее недовольство).
Кроме того, авторы исследования отметили такие слова как «путяга» (училище, специальное учебное заведение), «сморода» (смородина), «сосуля» (сосулька) и «хабарик» (окурок).
В общей сложности исследование охватило 11 млрд словоупотреблений. В список вошли слова, «которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем».
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