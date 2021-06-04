Петербургская вакцина от коронавируса НИИ вакцин и сывороток получила рабочее название «Аврора»

«У нее есть рабочее название — сегодня во внутренней документации она называется «Аврора». Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно. И, конечно, [учитывается] оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу», — приводит ТАСС слова Трухина.

Ранее заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич сообщил, что агентство рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса. «ФМБА России делает и разработку, и одновременно готовит под нее производство. Соответственно, если условия разработки продукта будут соответствовать и допускаться для применения на человеке, то производство уже автоматически готово. [Условно] сегодня получаем разрешение от Минздрава, завтра нажимаем «красную кнопку», и все начинает работать», — заявил он.

Планируется, что вакцину будут использовать в виде инъекций. «Я думаю, клинические исследования покажут, хватит ли одной дозы, либо придется остаться на позициях, как это делают сейчас абсолютно все практически производители, на двухдозном применении», — добавил Трухин.

Напомним, о том, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток создаст вакцину от нового коронавируса COVID-19, стало известно в марте 2020 года. Планировалось, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года.