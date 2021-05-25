Согласно опубликованным материалам, школьникам в 2021 году не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках — но только в том случае, если такое требование не установлено в их регионе. В ходе экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки. Также не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки.

Маски и перчатки обязательны для организаторов и наблюдателей, они должны выдаваться бесплатно. Пускать участника в пункт проведения ЕГЭ будут при наличии его в списках распределения в данный пункт, паспорта и после бесконтактной термометрии на входе. При наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и симптомы, схожие с ОРВИ, требуется предоставить соответствующую справку.

Решение о допуске школьника к экзамену будет принимать медицинский работник. Для безопасности участников и организаторов в пунктах проведения ЕГЭ должна проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, соблюдаться социальная дистанция, использоваться одноразовая посуда, а также должны быть установлены дозаторы с антисептиками.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены пройдут в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные — 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают те выпускники, которые планируют поступление в вузы.