Илон Маск — об образовании, искусственном интеллекте и Tesla в России

Про образование

Мозг все время оценивает важность информации, чтобы решить, забыть ее или оставить. Из-за этого нам важно понимать, зачем мы учим что-то, для чего нам это. Самое важное — иметь цель. Например, если вы разбираете двигатель внутреннего сгорания, то спрашиваете себя: «Какие части я разбираю? Зачем? Какие верну обратно? Что вытаскиваю? Что оставляю? Какие инструменты нужны, чтобы двигатель разобрать?» А часто как происходит — у вас в университете курс по отверткам, вы сидите и не понимаете, зачем вам это нужно. Узнавайте цель — как только вы поймете, для чего вам знания, учиться станет интереснее.

Надо читать много не только научных, но и художественных книг. Если вы интересуетесь технологиями, читайте фантастику — потрясающие события, которые там описаны, повышают наш потенциал. Нужно подключать разные сферы знаний и комбинировать их — тогда получится что-то особенное.

О том, каких людей лучше нанимать

Когда я беру человека на работу, я прошу его рассказать историю своей карьеры или жизни. Спрашиваю, почему он двигался именно так, с какими проблемами сталкивался и как разрешал их. Мне не важно образование, мы берем на работу людей с исключительными способностями. Необязательно оканчивать университет — нужно показать свои возможности.

Про искусственный интеллект

Искусственный интеллект со временем должен избавить нас от задач, которые скучны или опасны для человека. Машины будут справляться сами. Не будет операторов лифтов, вместо них — специальные переключатели. Но искусственный интеллект — обоюдоострый меч. Нужно убедиться, что мы будем хорошо сосуществовать с ним.

Сейчас у нас уже три уровня интеллекта: наши инстинкты, головная кора и третичные слои мозга — это как компьютерное расширение. В каком-то смысле мы уже вошли в век работы с данными. У меня есть компания Neuralink, она будет способствовать развитию взаимодействия между искусственным интеллектом и корой головного мозга. Neuralink также поможет в тех случаях, когда ущерб нанесен мозгу, чтобы это можно было компенсировать. Нам нужно предпринимать действия, при которых мы расширим и сохраним сознание в будущем.

Можно думать, что человечество — маленькая свеча, пламя, которое мерцает в темноте. Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания. Чтобы пламя не погасло.