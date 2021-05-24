Петербуржец победил на Азиатской олимпиаде по физике. Команда из России взяла все золотые медали

Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура. Команда из 8 российских школьников обновила абсолютный рекорд олимпиады — сборная получила 8 золотых медалей, достигнув максимального результата из возможного.

Команда тренировалась и выступала на олимпиаде при организационной поддержке Министерства просвещения на базе МФТИ под руководством опытных наставников. Главный тренер сборной — Артем Воронов, руководители команды — Виталий Шевченко и Юрий Скаков. Имена золотых медалистов:

Амир Ахундзянов — Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова

Денис Исмагилов — Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы

Матвей Князев — Автономная некоммерческая общеобразоватльная организация «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы

Николай Кононенко — Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»

Артемий Новиков — Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580»

Данила Самоделкин — Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ»

Матвей Федин — Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы

Дмитрий Хватов — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»

«Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчеркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленной на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям. Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве. Хочу пожелать каждому участнику продолжить своей образовательный, научный, трудовой путь, заверяю что ребятам уже открытые многие двери и уверен, что за ними уже начали «охоту» ведущие российские корпорации и IT-компании», — обратился к победителям министр просвещения России Сергей Кравцов.