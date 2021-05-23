Школьники из России установили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

Соревнования 21-й Азиатской олимпиады состоялись в Тайване в дистанционном формате. В нем приняли участие более чем 180 школьников из 23 стран. Россияне взяли восемь золотых медалей это максимальный результат из возможного. При этом один из них — ученик Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН, академического лицея «Физико-техническая школа» им. Алфёрова, Амир Ахундзянов.