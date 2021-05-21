«"Два" — и все»: Николай Цискаридзе раскритиковал снисходительный подход к выставлению оценок в образовании

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал снисходительный подход к выставлению оценок в образовании. По его мнению, право на пересдачи «не имеет отношения к профессии профессии и вообще к любым предметам», а онлайн-образование, к которому пришлось прибегнуть из-за пандемии, вообще катастрофа.
Николай Цискаридзе
О снисходительном подходе к выставлению оценок в образовании, цитата по ТАСС:
Качество образования меня волнует только в одном. В той системе, в которой я рос, в советской, можно было поставить «два» и выгнать сразу. И этого все боялись. Нынешние законы, к сожалению, заставляют нас два раза принимать пересдачу. Это все неправильно, это не имеет отношения к профессии и вообще к любым предметам остальным тоже. «Два» — и все, и не надо переводить в следующий класс. Никакой снисходительности.
Катастрофа вообще образование онлайн. И я противник этого с первой секунды. Не только балет, а литературу как? Другое дело, что повышать квалификацию онлайн можно, но если у вас есть уже квалификация. А учиться чему-нибудь онлайн, я считаю, нельзя. Ничего не заменит личного общения с преподавателем.
Напомним, ранее президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — кроме того, дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать.
Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе также рассказал о том, какая разница между балетными школами Петербурга и Москвы. Цискаридзе отметил, что вести разговоры о различиях «глупо», а также отметил, что ему часто припоминают, что он воспитывался в московских балетных традициях. Учился в Москве и Тбилиси у педагогов с ленинградской школой, 21 год был артистом Большого театра и вместе с этим 18 лет постоянно танцевал на сцене Мариинского театра.
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