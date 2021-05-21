«"Два" — и все»: Николай Цискаридзе раскритиковал снисходительный подход к выставлению оценок в образовании

О снисходительном подходе к выставлению оценок в образовании, цитата по ТАСС:

Качество образования меня волнует только в одном. В той системе, в которой я рос, в советской, можно было поставить «два» и выгнать сразу. И этого все боялись. Нынешние законы, к сожалению, заставляют нас два раза принимать пересдачу. Это все неправильно, это не имеет отношения к профессии и вообще к любым предметам остальным тоже. «Два» — и все, и не надо переводить в следующий класс. Никакой снисходительности.

Катастрофа вообще образование онлайн. И я противник этого с первой секунды. Не только балет, а литературу как? Другое дело, что повышать квалификацию онлайн можно, но если у вас есть уже квалификация. А учиться чему-нибудь онлайн, я считаю, нельзя. Ничего не заменит личного общения с преподавателем.