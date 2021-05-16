Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что уровень подготовки студентов российский вузов падает. По его мнению, это связано с некачественным школьным образованием, передает ТАСС.
Сергеев сравнил текущий уровень подготовки современного студента с ситуацией в 1990-е и 2000-е годы — в те времена это «связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране». «Тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы: „А из школы кто приходит?“ Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — добавил он.
По его словам, в школьном образовании отсутствует идеология, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» россиян. Еще одну проблему Сергеев связал со школьными учителям. Необходимо «поднимать престиж и статус учителя», отметил он. В частности, профессора РАН проводят мероприятия по подготовке учителей, выступают в школах с лекциями, проводят различные сборы. Он призвал другие университеты также работать с учителями.
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