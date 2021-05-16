Сергеев сравнил текущий уровень подготовки современного студента с ситуацией в 1990-е и 2000-е годы — в те времена это «связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране». «Тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы: „А из школы кто приходит?“ Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — добавил он.