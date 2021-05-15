Статистика дня: более 44% детей в Петербурге не подвозят до школ, хотя это обязательно

По данным издания, больше всего проблем с подвозом школьников в республиках Кавказа. Так, в Тыве доля учащихся, которые идут до школы пешком, составляет 58,3%, в Дагестане — 54,6%, в Ингушетии — 50,4%. Далее в списке проблемных регионов Петербург — здесь 44,5% школьников добираются до учебных заведений самостоятельно. Также в девятке проблемных регионов Чеченская республика — 43,3%, республика Адыгея — 40,5%, Кабардино-Балкария — 33,3%, Карачаево-Черкесская республика — 31,6%, республика Калмыкия — 31,4%.

«В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин пообещал, что к 2024 году будет закуплено 16 тысяч новых школьных автобусов. Они могли бы решить проблему всех детей, которым сейчас далеко добираться до школы. Но часто бывает, что школа получает новый автобус и никак его не использует. Например, школа в поселке Зарубино в Приморском крае уже больше года не может найти водителя: кандидаты говорят, что зарплата маленькая, а ответственности много. Дети вынуждены добираться на попутных машинах, а те, кого родители боятся отпускать, остаются на домашнем обучении», — пишут «Важные истории».

Всего в России нуждаются в школьных автобусах более 980 тысяч учеников, при этом около 100 тысяч школьников ими не обеспечены. Доля нуждающихся в автобусах школьников растет ежегодно — с 2016 по 2019 год число таких учеников увеличилось на 60 тысяч человек. По статье 40 «Транспортное обеспечение» закона «Об образовании», пешеходная доступность школ не должна превышать двух километров для начальных классов и четырех — для средних и старших. В случае, если расстояние больше, школьникам положен автобус, время в пути на котором не должно превышать 30 минут.