В категории лучших университетов мира СПбГУ на 305 месте, Университет ИТМО — на 324-ом, а Политех — на 384 месте. В категории «Обучение» СПбГУ в сотне лучших — по версии RUR World University Ranking-2021 он поднялся сразу на 16 строчек, заняв 73 позицию. Также отмечено продвижение Санкт‑Петербургского университета вверх в номинациях рейтинга «Научные исследования» (Research) — на девять строчек за год и «Финансовая устойчивость» (Financial sustainability) — на 14 строчек.

Высокий результат в номинации рейтинга «Обучение» (Teaching) отражает в том числе последовательное внедрение в учебный процесс цифровых образовательных технологий, считают в Смольном. «Правильность этого подхода стала особенно очевидной в 2020 году, когда весь мир столкнулся с пандемией новой коронавирусной инфекции. Именно СПбГУ стал первым в России, кто предоставил бесплатный доступ к своим онлайн-курсам для студентов всех вузов страны, чтобы помочь коллегам справиться с вызовами пандемии», — отметили в администрации Петербурга.

«Мы не только сами смогли быстро адаптироваться к изменившимся условиям, но и помогли в этом другим российским вузам, в том числе благодаря своим достижениям в сфере онлайн-образования. Кроме того, Университет продолжил работу по созданию новых образовательных программ и организации практик для студентов на базе клиник СПбГУ. Эта уникальная форма обучения позволяет студентам под руководством профессиональных преподавателей выполнять задачи, которые ставят реальные заказчики — бизнес, государственные органы и граждане. Подобные образовательные проекты позволяют нам продолжать улучшать качество образования и дальше расти в мировых рейтингах», — говорит ректор СПбГУ Николай Кропачев.