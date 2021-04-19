Полет дня: NASA впервые в истории запустило вертолет на Марсе

Космическое агенство NASA запустило вертолет на Марсе. Ingenuity впервые в истории совершил контролируемый полет на другой планете.
Беспилотный вертолет Ingenuity прибыл на Марс с марсоходом Perseverance. Аппарат весом 1,8 килограмма смог подняться в воздух, несмотря на низкую плотность атмосферы «красной планеты» — гравитация здесь составляет всего треть от показателей Земли.
Другие риски заключались в том, что из-за низкой температуры на поверхности Марса некоторые электронные составляющие вертолета могли замерзнуть и выйти из строя. Но все прошло штатно — после первого контролируемого полета Ingenuity смог вернуться на место.
«Ingenuity совершил свой первый полет и первый контролируемый полет на другой планете! Поздравляем команду Mars Helicopter!», — твитнул астрофизик Томас Зурбухен.
Incredible. Ingenuity’s shadow during flight. Biggest congrats to #MarsHelicopter team! pic.twitter.com/YCzpJ1b2Kg— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 19, 2021
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