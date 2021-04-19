Полет дня: NASA впервые в истории запустило вертолет на Марсе

Беспилотный вертолет Ingenuity прибыл на Марс с марсоходом Perseverance. Аппарат весом 1,8 килограмма смог подняться в воздух, несмотря на низкую плотность атмосферы «красной планеты» — гравитация здесь составляет всего треть от показателей Земли.

Другие риски заключались в том, что из-за низкой температуры на поверхности Марса некоторые электронные составляющие вертолета могли замерзнуть и выйти из строя. Но все прошло штатно — после первого контролируемого полета Ingenuity смог вернуться на место.

«Ingenuity совершил свой первый полет и первый контролируемый полет на другой планете! Поздравляем команду Mars Helicopter!», — твитнул астрофизик Томас Зурбухен.