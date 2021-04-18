Россия решила выйти из проекта МКС с 2025 года и создать собственную космическую станцию

Такое решение было объявлено 12 апреля, в День космонавтики, на совещании у президента РФ Владимира Путина. По словам Юрия Борисова, иностранных партнеров собираются «честно предупредить о выходе из МКС с 2025 года».

Вместо этого Россия начнет создавать транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — добавил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.