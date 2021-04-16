Исследование: собаки с точностью до 96% могут выявить коронавирус по запаху

В эксперименте приняли участие девять собак. Сначала их учили распознавать специальный реагент, затем они тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с диагностированным коронавирусом. Все образцы были инактивированы.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале PLOS One, после трех недель обучения собаки, которые ранее не участвовали в работе по выявлению заболеваний, смогли идентифицировать коронавирус. Образцы мочи и слюны пациентов были выявлены с точностью в 96%.

Также в ходе исследования было подтверждено, что моча и слюна людей с коронавирусом приобретают уникальный запах. Вместе с тем ученые не исключают, что со временем собаки просто начали отбирать образцы, запах которых им был уже знаком — так как в исследовании использовалось ограниченное количество образцов.

«Результаты исследования мы можем развить не только в обучении распознавания COVID-19, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем», — заявила ведущий автор исследования Синтия Отто. В дальнейшем в обучении собак следует применять большее количество образцов.