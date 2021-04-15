Гарри Каспаров запустил платформу для игры в шахматы — с задачами, уроками и онлайн-партиями

По замыслу Каспарова, Kasparovchess станет платформой, на которой «легендарные шахматисты смогут свободно делиться советами и приёмами с игроками разных уровней». Она отличается от других шахматных платформ своим фокусом на создании сообщества — для этого у сервиса будет закрытая группа на Discord.

Своей миссией сервис называет соединение глобальных шахматных сообществ друг с другом и поиск вундеркиндов. Как считает Каспаров, дистанционное обучение во время пандемии показало — необходимо иметь больше интерактивных решений. «Пора действительно переключиться с того, чему мы учим, к тому, как студенты могут это применять на практике», — отметил шахматист.

На Kasparovchess собраны более 50 тысяч шахматных задач, 700 уроков от опытных игроков и 400 часов подкастов. Подписка на месяц обойдется в 14 долларов, на год — 120. Пока пользователи могут получить только предварительный доступ к сервису — его полностью запустят к концу апреля.

Гарри Каспаров — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик, часто признаваемый величайшим шахматистом в истории. Обладатель одиннадцати шахматных «Оскаров» — призов лучшему шахматисту года.

Каспаров стал чемпионом мира в 1985 году, победив Анатолия Карпова. Противостояние «двух К» продолжалось с середины 1980-х до начала 1990-х, за это время Карпов и Каспаров сыграли пять матчей за звание чемпиона мира. В 1999 году Гарри Каспаров достиг рекордного рейтинга в 2851 пункт. Рекорд держался 13 с половиной лет, пока не был побит Магнусом Карлсеном. В 2005 году Гарри Каспаров завершил шахматную карьеру.