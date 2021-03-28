Во всех государственных вузах могут появиться военные учебные центры

Во всех государственных вузах России могут создать военные учебные центры. Такое предложение обсуждается со всеми силовыми ведомствами, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах. Сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами»,— рассказал источник агентства. Кроме того, собеседник заявил о том, что поднимался вопрос открытия военных учебных центров в негосударственных вузах.
До 2019 года в вузах работали параллельно военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале этого года их объединили в единые военные учебные центры, где обучают офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. На данный момент в России при вузах существует порядка 100 военных учебных центров.
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