Во всех государственных вузах могут появиться военные учебные центры

До 2019 года в вузах работали параллельно военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале этого года их объединили в единые военные учебные центры, где обучают офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. На данный момент в России при вузах существует порядка 100 военных учебных центров.