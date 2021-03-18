«Тот факт, что зубы быстро формировались, быстро стачивались и быстро менялись, скорее всего, говорит о том, что стегозавры из Якутии питались какой-то жесткой пищей. Мы пока не можем со 100 % уверенностью сказать, что обнаружили полярную адаптацию, так как информации о зубах стегозавров в принципе очень мало. Однако обычно их зубы, найденные в более южных районах, имеют только одну поверхность стирания. Словом, это новый вопрос для палеоботаников — что такое жесткое росло в полярных регионах, чем питались якутские стегозавры?» — рассказал палеонтолог Павел Скучас.

Кроме того, на поверхности стирания зубов ученые смогли разглядеть изогнутые микроборозды. Благодаря этой особенности стало понятно, что движение челюстей было более сложным и включало в себя продольную фазу. Тогда как раньше ученые предполагали, что для стегозавров характерны очень простые движения челюстей — вверх и вниз, как ножницы. Кроме того, ученые выяснили, что что волнистая структура эмали зуба характерна динозавров в целом. Тогда как раннее считалось, что этой особенностью обладают только более молодые позднемеловые динозавры.

«Стегозавры — одни из самых узнаваемых и популярных динозавров, которых часто можно встретить на футболках и различных картинках. Однако мы до сих пор мало что о них знаем. Это исследование поставило много новых вопросов, которые можно решить, не отправляясь в экспедицию, а изучая материалы, уже сотни лет хранящиеся в музеях. Нам удалось показать, какие особенности были у полярных стегозавров, но какой он — "обычный", "эталонный" стегозавр? Это только предстоит выяснить», — резюмировал Павел Скучас.