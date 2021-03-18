Международная группа палеонтологов под руководством доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ доктора биологических наук Павла Скучаса исследовала 63 зуба полярных стегозавров, обитавших на территории современной Якутии. Находки позволили понять, что эти растительноядные динозавры вели оседлый образ жизни, питались очень твердой пищей, довольно часто меняли зубы, не страдали от кариеса, а также обладали более сложными движениями челюстей, чем считалось ранее.
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Фото: Shutterstock.com
Материалы для исследования были собраны во время серии экспедиций в Республику Саха в 2012 и 2017-2019-х годах. У берегов ручья Тээтэ, недалеко от якутского города Сунтар находится крупное, но пока не до конца изученное местонахождение динозавров. Были найдены зубы разновозрастных животных — как взрослых особей, так и детенышей. Это говорит о том, что полярные стегозавры, скорее всего, вели оседлый образ жизни — размножались и выращивали потомство на одной территории круглый год.
Также все найденные зубы чрезвычайно сточенные: на многих по две-три фасетки — стертые грани от контакта с соседними зубами. Это подтолкнуло ученых к мысли, что смена зубов у полярных стегозавров могла происходить достаточно быстро. Поэтому ученые исследовали «временные кольца» — так называемые линии фон Эбнера, по которым можно посчитать количество дней, необходимых для формирования зуба. Оказалось, что для смены зубов у стегозавров уходило 95 дней, тогда как у других динозавров — 200 и более. Скорее всего, эти якутские обитатели не страдали от кариеса — за такое время он просто не успевал появляться.
«Тот факт, что зубы быстро формировались, быстро стачивались и быстро менялись, скорее всего, говорит о том, что стегозавры из Якутии питались какой-то жесткой пищей. Мы пока не можем со 100 % уверенностью сказать, что обнаружили полярную адаптацию, так как информации о зубах стегозавров в принципе очень мало. Однако обычно их зубы, найденные в более южных районах, имеют только одну поверхность стирания. Словом, это новый вопрос для палеоботаников — что такое жесткое росло в полярных регионах, чем питались якутские стегозавры?» — рассказал палеонтолог Павел Скучас.
Кроме того, на поверхности стирания зубов ученые смогли разглядеть изогнутые микроборозды. Благодаря этой особенности стало понятно, что движение челюстей было более сложным и включало в себя продольную фазу. Тогда как раньше ученые предполагали, что для стегозавров характерны очень простые движения челюстей — вверх и вниз, как ножницы. Кроме того, ученые выяснили, что что волнистая структура эмали зуба характерна динозавров в целом. Тогда как раннее считалось, что этой особенностью обладают только более молодые позднемеловые динозавры.
«Стегозавры — одни из самых узнаваемых и популярных динозавров, которых часто можно встретить на футболках и различных картинках. Однако мы до сих пор мало что о них знаем. Это исследование поставило много новых вопросов, которые можно решить, не отправляясь в экспедицию, а изучая материалы, уже сотни лет хранящиеся в музеях. Нам удалось показать, какие особенности были у полярных стегозавров, но какой он — "обычный", "эталонный" стегозавр? Это только предстоит выяснить», — резюмировал Павел Скучас.
Стегозавр — род позднеюрских травоядных динозавров, существовавший 155-145 миллионов лет назад. Благодаря шипам на хвосте и костяным пластинам на спине они являются одними из самых узнаваемых динозавров. Стегозавры были крупнейшими представителями своего отряда — их максимальная длина составляла 9 метров, а высота 4 метра. Мозг динозавра был не больше, чем у собаки — при весе животного в 2 тонны он весил лишь 70 граммов.
Впервые останки стегозавра были обнаружены профессором паллеонтологии Отниелом Маршем в 1877 году к северу от городка Моррисон, в штате Колорадо. В культуре стегозавр появлялся в мультсериалах и комиксах о трансформерах (персонаж Снарл), в мультсериале «Земля до начала времен» и «Черный Плащь» (антропоморфный стегозавр Стегмат).
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