Северные сияния, гало и серебристые облака: небесные явления, которые можно увидеть в Петербурге и Ленинградской области

О сообществе Aurora Hunters

В Петербурге есть сообщество охотников за северными сияниями. В него входят фотографы и другие любители необычных явлений. Мы не специалисты в этой области — я в обычной жизни работаю комьюнити-менеджером. Aurora Hunters появились в 2015 году — тогда в Петербурге можно было прямо над головой наблюдать яркие и красочные сияния, я их видела со своего балкона. Для меня это связано еще и с личной историей: буквально за день до тех явлений умер мой дедушка. А народы Севера считают, что сияния — это души наших предков.

Выезжать одной ночью в лес мне было страшно, поэтому я стала искать других людей, интересующихся этой темой. С этого момента и начало складываться сообщество. Выезжаем на наблюдения мы часто, около раза в неделю. Сейчас на наш канал подписано около полутора тысяч человек, в чате — более тысячи. Но активных участников не так много, мы собираемся небольшими группами до 15 человек. Снимаем и на профессиональные камеры, и на смартфоны.

Постепенно я стала изучать астрономию, материалы из разных университетов. Например, сотрудники финского астрономического института объяснили нам, как лучше подсчитывать даты сияний. С российскими НИИ, к сожалению, все намного сложнее, у них все суперсекретно и на сообщения обычных людей они не отвечают.