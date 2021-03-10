Северные сияния, гало и серебристые облака: небесные явления, которые можно увидеть в Петербурге и Ленинградской области

В Петербурге и Ленинградской области регулярно видят северные сияния, гало, световые столбы и другие удивительные явления. О том, как и когда наблюдать за небом, «Собака.ru» рассказала основательница сообщества энтузиастов-астрофотографов Aurora Hunters Наталья Крапкина.
О сообществе Aurora Hunters
В Петербурге есть сообщество охотников за северными сияниями. В него входят фотографы и другие любители необычных явлений. Мы не специалисты в этой области — я в обычной жизни работаю комьюнити-менеджером. Aurora Hunters появились в 2015 году — тогда в Петербурге можно было прямо над головой наблюдать яркие и красочные сияния, я их видела со своего балкона. Для меня это связано еще и с личной историей: буквально за день до тех явлений умер мой дедушка. А народы Севера считают, что сияния — это души наших предков.
Выезжать одной ночью в лес мне было страшно, поэтому я стала искать других людей, интересующихся этой темой. С этого момента и начало складываться сообщество. Выезжаем на наблюдения мы часто, около раза в неделю. Сейчас на наш канал подписано около полутора тысяч человек, в чате — более тысячи. Но активных участников не так много, мы собираемся небольшими группами до 15 человек. Снимаем и на профессиональные камеры, и на смартфоны.
Постепенно я стала изучать астрономию, материалы из разных университетов. Например, сотрудники финского астрономического института объяснили нам, как лучше подсчитывать даты сияний. С российскими НИИ, к сожалению, все намного сложнее, у них все суперсекретно и на сообщения обычных людей они не отвечают.
Северные сияния
Что это? Северные сияния возникают при воздействии солнечного ветра на магнитное поле земли. Частицы солнечного ветра на скорости 500-700 км/с попадают в верхние слои атмосферы. Там находятся разные газы — при взаимодействии с кислородом и азотом свечение окрашивается в зеленый, красный и фиолетовый цвета. Яркость сияния зависит от скорости и плотности потока солнечного ветра.
Когда их можно наблюдать в Петербурге и Ленинградской области? С августа по начало мая. Лучше всего они видны, вопреки расхожему мнению, не зимой, а вблизи дней осеннего и весеннего равноденствия — в сентябре и марте. И, конечно, необходимо ясное небо.
Как поймать? Мы мониторим около 20 прогнозов от разных космических агентств со всего мира, составляем свои любительские прогнозы и публикуем их на нашем сайте. Прогноз также можно смотреть с помощью нашего бота. Долгосрочные прогнозы на 27 дней составляет лаборатория рентгеновской астрономии солнца. Но они создаются автоматически, из-за этого являются примерными, могут ошибаться на один-два дня. О том, как ориентироваться в цифрах на графиках, мы рассказывали здесь. Ближайшее северное сияние петербуржцы смогут наблюдать около 18 марта.
В какое время суток? Самое раннее северное сияние я наблюдала в пять часов вечера. Сияние может длиться даже несколько дней, просто чем темнее небо, тем оно ярче и лучше различимо.
Где их лучше всего наблюдать? Я живу на Парнасе с видом на север и могу наблюдать достаточно яркие сияния прямо из окна своей квартиры. Когда они не очень яркие, лучше уезжать за пределы городской засветки, она сильно мешает наблюдениям. Мы уезжаем куда-нибудь восточнее, западнее или севернее Петербурга — город светит у нас за спиной. В основном — в северо-восточную часть Ленинградской области. Это Финский залив, Лебяжье, места под Выборгом и Монрепо, берег Ладожского озера, например, Ваганово или Коккорево. Карта с точками для наблюдения есть здесь.
Как наблюдать? Не рекомендуем покупать готовые туры. Без проверки прогнозов погоды и северного сияния лучше никуда не ехать. Также лучше не наблюдать в дни около полнолуния — луна сильно засвечивает небо.
Серебристые облака
Что это? Редкое явление, которое можно наблюдать чаще всего в наших северных широтах. Это тонкие, плохо изученные учеными облака, возникающие в мезосфере — от 40 до 90 км над землей. Выглядят так, будто небо становится немного помятым. Предположительно это вулканическая пыль, которая кристаллизуется в холодной мезосфере.
Когда? В сумеречное время в период белых ночей. Видеть их можно с мая по сентябрь и в ясную погоду — на погодных картах такие облака не учитываются. Спрогнозировать их невозможно. За прошлое лето их видели около 10 раз.
Где? В любом месте города над головой или на северном горизонте.
Световые столбы и гало
Что это? Световые столбы возникают из-за высокой влажности воздуха и сильных морозов. В холодные дни влага превращается в кристаллы льда и, подсвечиваясь, приобретает вид разноцветного леса, повисшего в воздухе. Они видны над и под источниками света — например, над уличными фонарями. Также появляются от солнца или луны — в таком случае их называют гало.
Когда? Световые столбы — в сильный мороз, в темное время суток. Гало — в любое время года, солнечное — днем, а лунное — ночью.
Где? Самые классные световые столбы появляются над ЗСД — там яркие фонари.
Как? На солнечное гало можно смотреть только через темные очки, закрывая солнце. Ни в коем случае не через объектив фотоаппарата — можно на всю жизнь повредить зрение.
Метеорные потоки
Что это? Совокупность метеоров, порожденных вторжением в атмосферу Земли роя метеорных тел. Всего их более 700, но не все повторяются, они имеют разную интенсивность. Наиболее яркие, например, это поток Персеиды в августе, Геминиды и Квадрантиды в декабре, Лириды в апреле, Ориониды в октябре. Самые яркие метеоры называются болидами.
Когда? В темное время суток при ясном небе.
Где? За пределами города на востоке, западе или севере.
Кометы
Что это? Это небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца на огромной скорости. Большинство комет открыты не учеными, а энтузиастами. Вид их меняется в зависимости от положения относительно Солнца. У комет нет четких границ, как у звезд или планет, они выглядят как туманность с хвостом.
Когда? В белые ночи в Петербурге их плохо видно, лучше отправиться на юг. Хорошее время для наблюдений у нас — с июля по май. Всего я наблюдала около трех комет, событие это нечастое. По прогнозам астрономов, большую и красивую комету под названием C/2021 A1 (Leonard), мы будем наблюдать с сентября этого года, а к декабрю ее видимость достигнет максимума.
Как поймать? Спрогнозировать появление комет можно с помощью программ Sky View и Star Walk.
Как? При условиях ясного неба и не в белые ночи. Лучше всего — в телескоп, бинокль или объектив фотоаппарата.
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