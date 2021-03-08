Татьяна Черниговская рассказала, что не перейдет в новый вуз на базе факультета СПбГУ

По словам Черниговской, она даже не рассматривала возможность перехода в новый вуз. «Как и многие мои коллеги, я намерена продолжать и научную, и педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете. Мне сложно представить, что тот фундамент, который столетиями нарабатывался в СПбГУ, реально воссоздать с нуля в сжатые сроки», — рассказала профессор.