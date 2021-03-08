Татьяна Черниговская рассказала, что не перейдет в новый вуз на базе факультета СПбГУ

Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор, член-корреспондент РАО заявила о том, что не будет переходить в новый вуз на базе факультета свободных наук и искусств вуза. Об этом пишет ТАСС.
Она также отметила, что ее магистерская программа «Когнитивные исследования» останется в СПбГУ, как и программы «Межкультурное образование» и «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах» тоже продолжат реализовываться в СПбГУ — это было обязательным условием при отделении факультета.
По словам Черниговской, она даже не рассматривала возможность перехода в новый вуз. «Как и многие мои коллеги, я намерена продолжать и научную, и педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете. Мне сложно представить, что тот фундамент, который столетиями нарабатывался в СПбГУ, реально воссоздать с нуля в сжатые сроки», — рассказала профессор.
Черниговская объяснила, что новые идеи и проекты — это прекрасно, однако важно оставаться в экосистеме старейшего университета. «К тому же, к нам поступают лучшие студенты, а с лучшими всегда интереснее работать», — добавила ученая.
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