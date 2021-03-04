ИТМО стал единственным петербургским вузом, вошедшим в мировой ТОП-100 по компьютерным технологиям

За четыре года ИТМО поднялся из ТОП-400 и стал одним из двух университетов России, которые входят в сотню лучших по компьютерным наукам. Помимо этого, вуз продвинулся с 351-400 мест в ТОП-300 по математике, а также по химии — с 451-500 места в группу 351-400. Кроме того, университет поднялся в ТОП-300 с 301-350 мест по дисциплине «Машиностроение, аэрокосмическая и промышленная инженерия».

«Мы рады, что за такой короткий период репутация ИТМО как ведущего IT-вуза, конкурентоспособного на мировом уровне, нашла свое отражение и в рейтинговых оценках. Но мы развиваемся по всем направлениям ― на примере продвижения ИТМО в рейтингах QS видно, что университет год за годом отходит от своего «привычного» амплуа инженерного и IT-вуза и расширяет свое присутствие в некогда непривычных, «непрофильных» для себя социально-гуманитарных направлениях. Мы уже видим свое присутствие в более чем 20 предметных областях QS, поэтому наращивание позиций ИТМО в предметных рейтингах, очевидно, только продолжится», — говорит директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев.

В трех предметных рейтингах вуз сохранил свои позиции: в «Электронике и электротехнике», а также в «Физике и астрономии» ИТМО остался в диапазоне мест 201-250, а в «Науках о материалах» — в диапазоне 251-300. Всего Университет ИТМО представлен в семи предметах. При этом впервые вуз попал в рейтинг QS WUR четыре года назад, в 2017 году.

Напомним, в 2020 году ИТМО, СПбГУ, Политех и другие вузы Петербурга в рейтинге лучших университетов России по версии Forbes. В октябре 2019 года британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. В этом же году СПбГУ и Университет ИТМО вошли в ТОП-10 лучших российских вызов по версии международного рейтинга университетов RUR Russian Universities Ranking.