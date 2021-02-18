В Школе Бенуа весь февраль и март работает лекторий для родителей

Команда Школы Бенуа и общественного пространства «Бенуа 1890» запустила лекторий для родителей. Встречи проходят до конца марта. Среди спикеров – сотрудники ЦВЗ «Манеж», Музея Москвы, Русского музея и куратор выставки недетской графики SA, которые рассказывают, как говорить с детьми об искусстве, старом и новом, как сделать экскурсии по взрослым выставкам интересными для детей и подростков, почему классический музей – это не скучно и как помочь ребенку стать креативнее. В рамках проекта запланированы экскурсии и встреча с куратором выставки недетской графики SAY, которая проходит в «Бенуа 1890».

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