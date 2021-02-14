В Египте обнаружили самую древнюю пивоварню в мире. Ее построили во времена правления фараона Нармера

Археологи из Египта и Америки нашли, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире. Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири уточнил, что пивоварня была построена во времена правления фараона Нармера, основателя I династии Раннего царства (3150 - 2613 г. до н.э.), пишет «Интерфакс».
Пивоварня была обнаружена, когда специалисты занимались раскопками на территории древнего города Египта Абидоса. Он находится пустыне на западе от Нила, в 450 км к югу от Каира. Пивоварня состоит из восьми больших помещений , размер которых — примерно 20 на 2,5 метров. В каждом из них хранились 40 глиняных резервуаров, где разогревали воду с зерном для производства пива.
Как считает американский ученый Мэттью Адамс из Института изящных искусств Нью-Йоркского университета, пиво изготавливали для проведения различных ритуалов. Примечательно, что британские археологи еще в 1900-е годы говорили о существовании этой пивоварни, но не смогла ее найти.
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