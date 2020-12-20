Вечером 21 декабря можно будет увидеть соединение Юпитера с Сатурном — такого не было почти 800 лет

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — пояснил эксперт.

Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 миллионов километров, добавил он. На небе это будет выглядеть как яркая двойная звезда. В последний раз подобное сближение произошло 4 марта 1226 года, а в будущем его можно увидеть лишь 15 марта 2080 года.

Яркость Юпитера в момент события составит минус 1,9 звездной величины, Сатурна — плюс 0,8. В Москве можно будет посмотреть на это событие с 17:35 до 18:30. В Крыму и других южных регионах планеты будут выше над горизонтом, их можно будет увидеть в течение часа. Астроном посоветовал наблюдать за соединением в бинокль или телескоп. Также с помощью оптических приборов можно будет увидеть крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европу.