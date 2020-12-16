СПбГУ вошел в тройку лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии

Методология рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021 оценивает каждый университет по десяти категориям, самыми значимыми из которых являются «Академическая репутация» (30 % от общего балла) и «Репутация у работодателей» (20 %). Самых высоких показателей СПбГУ достиг по индикаторам «Академическая репутация» (99,8 %), «Представленность в интернете» (99,5 %), «Международная исследовательская сеть» (98,4 %), а также «Репутация у работодателей» (93,9 %).

В списке лучших университетов мира QS World University Rankings 2020 СПбГУ также продемонстрировал рост и занял 225 место, поднявшись за год на девять строчек. В предметном рейтинге QS Санкт-Петербургский университет входит в топ-150 по трем укрупненным группам дисциплин: «Искусства и гуманитарные науки» (103 место), «Естественные науки» (128 место) и «Социальные науки и менеджмент» (137 место), а по направлениям «Математика» и «Лингвистика» — в топ-100 лучших вузов мира.

Напомним, в 2020 году ИТМО, СПбГУ, Политех и другие вузы Петербурга в рейтинге лучших университетов России по версии Forbes. В октябре 2019 года британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии.