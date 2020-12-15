Петербургские ученые создадут продукты питания для профилактики рака

Ученые из Петербурга изучают влияние растительных биологически активных веществ на профилактику фоновых, предраковых и онкологических заболеваний. Таких как метаболический синдром, в том числе сахарный диабет второго типа, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак простаты, мастопатия, рак молочной железы. Результаты исследования, на которое выделено 20 миллионов рублей, планируется представить в 2023 году.

Вместе с петербуржцами над исследованием работают ученые из Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина. Они извлекут биологически активные вещества из растительного сырья, а также создадут новые формы этих веществ, которые можно будет вводить в состав продуктов питания. Эффективность растительных биологически активных веществ проверят на экспериментальных моделях у лабораторных животных.

Как пишет ТАСС, уже завершен первый этап исследования, в ходе которого изучалось воздействие биологически активных веществ на основе экстрактов растительного сырья на крыс с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. В настоящий момент изучается влияние этих веществ на метаболический синдром и диабет второго типа у лабораторных животных, позже планируется изучить их влияние на рак предстательной железы, мастопатию, рак молочной железы.

Специалисты выяснили, что растительные экстракты уменьшают развитие доброкачественной гиперплазии у животных, хотя их эффективность несколько уступает эффективности финастерида — синтетического лекарственного соединения для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у мужчин. При этом они не вызывают тех побочных явлений вроде нарушений сексуальной функции, возникновение которых может стимулировать прием финастерида.