Более 570 классов перевелись на дистанционное обучение в Петербурге

«До начала каникул осталось всего две недели — скоро все мы получим небольшую передышку. Но уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год. Главная надежда — на вакцинацию, которую Петербург должен начать в ближайшие недели. И в числе первых — наряду с медиками — возможность сделать прививку получат наши учителя», — написала она.