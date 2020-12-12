Более 570 классов перевелись на дистанционное обучение в Петербурге

В Петербурге из-за коронавируса удаленно учится 571 класс — это меньше 3% от общего количества классов. Об этом на своей страницей во «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.
«До начала каникул осталось всего две недели — скоро все мы получим небольшую передышку. Но уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год. Главная надежда — на вакцинацию, которую Петербург должен начать в ближайшие недели. И в числе первых — наряду с медиками — возможность сделать прививку получат наши учителя», — написала она.
Напомним, ранее студентов российских вузов вновь перевели на «удаленку». Дистанционный формат обучения вводится по приказу Министерства образования и науки до конца первого семестра — с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021-го.
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