Знакомьтесь, Игорь Измайлов — ученый-астроном из Пулковской обсерватории сделал открытие, которое может изменить науку о звездах и планетах

Вы руководите одним из самых больших телескопов в Европе.

Это, конечно, громко сказано. Телескопы делятся на два типа: рефлекторы и рефракторы. Рефлекторы используют для получения света зеркала, а рефрактор — это такая большая подзорная труба. Так вот, у нас в обсерватории как раз и находится одна из самых крупных труб в Европе. У него потрясающая история. Телескоп сделали в 1930-е годы в Германии для римской обсерватории, такой своеобразный подарок Гитлера Муссолини. Всю Вторую мировую войну он пролежал в ящиках. Потом Советский союз получил его в качестве репарации, а впервые телескоп использовали по назначению, то есть, как говорят астрономы, он увидел первый свет, 19 апреля 1956 года, и с тех пор он без перерывов работает практически каждую ясную ночь. Сейчас он стоит в отдельном павильоне под названием «башня-рефрактор», которую построили в 1957 году по образцу утраченной башни 1885 года постройки.

Но технологии имеют свойство устаревать. И вы написали программу, которая позволяет адекватно управлять этим телескопом, в 2020 году. В чем ее суть?

Телескоп изначально был довольно передовым — его можно было перемещать и регулировать с помощью специальных двигателей. Но это все равно довольно энергозатратно. В результате, подключили двигатели к кнопкам, кнопки — к компьютеру, а для компьютера я как раз и написал специальную программу, которая направляет телескоп в нужную точку неба и записывает все наблюдения в автоматическом режиме. С помощью этого телескопа орбиты небесных светил определяются с самой высокой точностью в мире. Потому что наблюдения проходят по неизменной методике уже свыше полувека.

Вы опубликовали в «Астрономическом журнале» статью, в которой доказали, что все звезды образуются одинаково. Что это значит?

В принципе, давно известно то, что звезды образуются большими группами. Они формируют так называемые «рассеянные скопления». Пример такого скопления — Плеяды, известные всем, кто хотя бы поверхностно интересуется звездным небом. Это молодая группа звезд одного возраста. Но раньше существовала гипотеза о том, что звезды могут образовываться по одной. В общем, оказалось, что нет, только скоплениями. Это значит, Солнце образовалось так же и, соответственно, вокруг должны находиться несколько тысяч его братьев и сестер.