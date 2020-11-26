Знакомьтесь, Игорь Измайлов — ученый-астроном из Пулковской обсерватории сделал открытие, которое может изменить науку о звездах и планетах

Ученый-астроном Пулковской обсерватории Игорь Измайлов заведует одним из самых больших телескопов в Европе, а недавно доказал, что звезды не могут образовываться по одной. О том, как это открытие изменит науку о звездах, он рассказал «Собака.ru».
Вы руководите одним из самых больших телескопов в Европе.
Это, конечно, громко сказано. Телескопы делятся на два типа: рефлекторы и рефракторы. Рефлекторы используют для получения света зеркала, а рефрактор — это такая большая подзорная труба. Так вот, у нас в обсерватории как раз и находится одна из самых крупных труб в Европе. У него потрясающая история. Телескоп сделали в 1930-е годы в Германии для римской обсерватории, такой своеобразный подарок Гитлера Муссолини. Всю Вторую мировую войну он пролежал в ящиках. Потом Советский союз получил его в качестве репарации, а впервые телескоп использовали по назначению, то есть, как говорят астрономы, он увидел первый свет, 19 апреля 1956 года, и с тех пор он без перерывов работает практически каждую ясную ночь. Сейчас он стоит в отдельном павильоне под названием «башня-рефрактор», которую построили в 1957 году по образцу утраченной башни 1885 года постройки.
Но технологии имеют свойство устаревать. И вы написали программу, которая позволяет адекватно управлять этим телескопом, в 2020 году. В чем ее суть?
Телескоп изначально был довольно передовым — его можно было перемещать и регулировать с помощью специальных двигателей. Но это все равно довольно энергозатратно. В результате, подключили двигатели к кнопкам, кнопки — к компьютеру, а для компьютера я как раз и написал специальную программу, которая направляет телескоп в нужную точку неба и записывает все наблюдения в автоматическом режиме. С помощью этого телескопа орбиты небесных светил определяются с самой высокой точностью в мире. Потому что наблюдения проходят по неизменной методике уже свыше полувека.
Вы опубликовали в «Астрономическом журнале» статью, в которой доказали, что все звезды образуются одинаково. Что это значит?
В принципе, давно известно то, что звезды образуются большими группами. Они формируют так называемые «рассеянные скопления». Пример такого скопления — Плеяды, известные всем, кто хотя бы поверхностно интересуется звездным небом. Это молодая группа звезд одного возраста. Но раньше существовала гипотеза о том, что звезды могут образовываться по одной. В общем, оказалось, что нет, только скоплениями. Это значит, Солнце образовалось так же и, соответственно, вокруг должны находиться несколько тысяч его братьев и сестер.
Насколько это эпохальное открытие для астрономии?
Это не назвать мировой сенсацией, но результат важный. Попытаюсь объяснить на пальцах. Допустим, мы наблюдаем за системой из двух звезд, которые вращаются одна вокруг другой, подобно тому как Земля вращается вокруг Солнца. Так вот, это движение скорее напоминает собой движение комет вокруг Солнца, ненадолго происходит тесное сближение, а потом тела сильно расходятся, эллиптическая траектория сильно вытянута. В профессиональных терминах, орбиты имеют большие эксцентриситеты, здесь эксцентриситет — это мера вытянутости. Планеты же вращаются вокруг Солнца по практически круговым орбитам, расстояние меняется мало. И вот такие звезды всегда было принято сравнивать скорее с планетами, все-таки планеты более близки по массам к звездам. И, соответственно, исследовать их пытались, проводя параллели с планетами. А теперь ясно, что по движению внутри системы они похожи скорее на кометы. Так вот такая вытянутость траектории означает, что эти двойные звезды когда-то были в составе скоплений.
Вы работаете в Пулковской обсерватории. В чем ее уникальность и чем она выделяется на фоне остальных?
Пулково — это обсерватория первого поколения, как Гринвичская и Вашингтонская, она построена в 1839 году. Это значит, она создавалась для круглосуточного, ручного наблюдения за звездами и строилась как полноценный город, в котором можно жить. Собственно, я здесь и живу. Сейчас я не могу сказать, что Пулковская обсерватория чем-то выделяется на фоне других, но команда ученых у нас конкурентоспособная и разнообразная: от 25-летних аспирантов до 80-летних докторов наук.
Откуда у вас вообще возникла любовь к звездам?
Я родился недалеко от города Семипалатинск в Казахстане. Климат там, как вы понимаете, совсем не петербургский — много ясных ночей, чистое небо. И много-много звезд. И я смотрел на эти звезды с ранних лет, любовался ими, а заодно читал научно-популярную литературу советского времени. И вот в десять лет я прочел книгу математика и астронома Феликса Зигеля «Двойные звезды». С тех пор мое сердце занято. Потом поступил на отделение астрономии математико-механического факультета ЛГУ, а потом устроился сюда.
А нужно ли сейчас как-то популяризовать астрономию?
Скажу так — ее очень активно популяризируют, а значит, и правда нужно! Точнее, интерес к астрономии совпал с интересом к науке как таковой. Я сам когда-то вел блог о моей работе в ЖЖ, но потом забросил. А, например, Владимир Сурдин, лектор, который рассказывает на YouTube о звездах и планетах, набирает стабильные сотни тысяч просмотров, а самый популярный его ролик имеет 2,5 миллиона просмотров.
Текст: Игорь Топорков
Фото: Виктория Назарова
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