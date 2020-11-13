Второе высшее образование по творческим специальностям планируют сделать бесплатным в России

«Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно», — сообщила министр культуры России Ольга Любимова. В случае принятия законопроекта россияне смогут бесплатно обучаться по специальностям режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы.

Также в Минкульте сообщили об изменениях в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и утверждении нового стандарта — «Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов».

Напомним, ранее стало известно, что большинство россиян считают наличие высшего образования необязательным условиям для успешной карьеры. 65% жителей страны также не согласны с утверждением, что отсутствие «корочки» обрекает на низкооплачиваемую и непрестижную работу.