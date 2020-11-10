Личный опыт: как дизайнер поступила на биофак СПбГУ и устроилась в лабораторию при Ботаническом институте

Домашние джунгли

Думаю, в душе меня всегда интересовали растения — было желание вырастить большое из маленького. Но лет 7 назад точек пересечения с растениями у меня не было, потому что в моем окружении почти никто ими не интересовался. Примерно тогда Марк Калинин придумал в «Тайге» фестиваль «Экосинтез» и предложил мне сделать афишу. Там проходил обмен растениями — первый, в котором я поучаствовала, а ещё была лекция о Пите Удольфе — садовнике, который задал тренд на «дикие растения»: не розы и пионы, а зонтичные и злаки. Фестиваль меня так вдохновил, что кажется, именно тогда мой внутренний интерес к растениям перерос во внешний.

Я начала с того, что брала «питомцев» на обменах растениями. Это были распространенные, неприхотливые виды. Потом я стала искать более редкие виды на авито, который оказался настоящей сокровищницей. А пару лет назад открылся магазин в Ботаническом саду с уникальным ассортиментом за небольшие деньги. Мои самые любимые лоты — черенки по 100-250 рублей от растений, которые начинают упираться в потолок оранжереи. Листья таких черенков невероятно крупные.