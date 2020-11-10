Личный опыт: как дизайнер поступила на биофак СПбГУ и устроилась в лабораторию при Ботаническом институте

Оля Марченко и Леша Галкин — основатели дизайн-студии Facultative Works, среди заказчиков которых Киностудия им. Горького, Оптика P.Y.E, Яндекс, ЦВЗ «Манеж» и другие. В этом году Оля, давний амбассадор домашнего растениеводства, поступила в магистратуру биологического факультета и изменила свою жизнь — стала практикантом в лаборатории клеточных и молекулярных механизмов развития растений в Ботаническом институте им. Комарова. «Собака.ru» узнала, как увлечение комнатными растениями приводит к изучению генетики, почему стоит прочитать учебник «Общая химия» и что сейчас происходит в генной инженерии.
Домашние джунгли
Думаю, в душе меня всегда интересовали растения — было желание вырастить большое из маленького. Но лет 7 назад точек пересечения с растениями у меня не было, потому что в моем окружении почти никто ими не интересовался. Примерно тогда Марк Калинин придумал в «Тайге» фестиваль «Экосинтез» и предложил мне сделать афишу. Там проходил обмен растениями — первый, в котором я поучаствовала, а ещё была лекция о Пите Удольфе — садовнике, который задал тренд на «дикие растения»: не розы и пионы, а зонтичные и злаки. Фестиваль меня так вдохновил, что кажется, именно тогда мой внутренний интерес к растениям перерос во внешний.
Я начала с того, что брала «питомцев» на обменах растениями. Это были распространенные, неприхотливые виды. Потом я стала искать более редкие виды на авито, который оказался настоящей сокровищницей. А пару лет назад открылся магазин в Ботаническом саду с уникальным ассортиментом за небольшие деньги. Мои самые любимые лоты — черенки по 100-250 рублей от растений, которые начинают упираться в потолок оранжереи. Листья таких черенков невероятно крупные.
Как научиться понимать (хоть немного) биологию растений, если ты — не биолог?
Постепенно желание обладать растениями переросло в интерес к тому, как они функционируют, систематизируются и какая у них эволюционная история. Эти знания я надеялась получить на курсах фитодизайна при СПбГУ, но вопросам, которые меня волновали, там уделили 3 лекции, поэтому после окончания курсов я перешла к самообразованию. Мне было важно найти доступную, но научную литературу, потому что на рынке попадается слишком много книг с главами о «фикусах-мужегонах» и «денежных деревьях», о которых мне читать не хотелось.
Я начала с книги Чуба В.В «Полная энциклопедия комнатных растений», которую рекомендую всем садоводам. В ней описаны правила ухода за сотнями видов, а также есть краткие заметки по физиологии и систематике растений. Чуб В.В. — директор Ботсада МГУ и профессор Биологического факультета МГУ. А ещё он пишет о растениях с большой любовью и настолько интересно, что я стала читать и смотреть все его труды, которые смогла найти. Например, я прочитала его «Ботанику в 2-х частях для лицеистов» — захватывающую книгу для всех, кто ничего не понимает в строении и систематике растений, но хочет разобраться.
-
Мох под микроскопом
Онлайн-курсы по молекулярной генетике развития растений и по физиологии растений от МГУ, которые ведет Чуб В.В. стали для меня переломным этапом. В них я впервые услышала про генную инженерию растений. Оказалось, чаще всего её используют для «фундаментальных исследований» — не для выращивания модифицированных растений на продажу, а для понимания, за что какой ген отвечает. Один из методов — «выключить» какой-то ген. Если у растения после этого не вырастают листья — значит, ген отвечает за их формирование. Меня впечатлили сами методы инженерии — для наращивания массы модифицированной ДНК берутся человеческие кишечные палочки, для доставки гена в растение — агробактерии, антибиотики добываются из грибов, из вирусов — «вектор», который будет вставлен в нужный ген растения. Когда я слушала лекции по генетике, мне казалось, что я смотрю фантастический фильм, настолько всё казалось невероятным.
Как поступить в магистратуру биофака, если ты — дизайнер?
Минус онлайн образования — некому задать вопросы и обсудить волнующие темы. Ещё в нём отсутствует практика — не посмотришь в микроскоп и не проведешь опыты. После прочитанных книг и лекций мне этого очень не хватало. Во время защиты диплома по фитодизайну преподаватели сказали: “Приходите к нам учиться на биофак”! И я решила попробовать поступить в магистратуру, но перед этим год поготовиться. Я прочитала учебники “Морфология и анатомия вегетативных органов растений” А.А. Паутова, “Физиологию растений” Семенова С.С., ещё слушала он-лайн курсы от СПбГУ по строению вещества и по неорганической химии. Кстати, всем советую учебник «Общая химия» В.Глинки. Это невероятно интересная книга, благодаря которой начинаешь многое понимать про ту же воду.
7 лет назад я закончила Исторический факультет СПбГУ по специальности Искусствоведение, но работать в этой сфере не планировала — с 16 лет я зарабатываю дизайном и иллюстрацией. Когда я поступала, то думала, что мы будем изучать современное искусство, а оказалось — древнерусское и византийское, что, конечно, тоже было прекрасно. Размышляя об учебе в магистратуре биологического факультета, я боялась, что ожидание и реальность также разойдутся. Были опасения, что я увижу устаревшую технику в лабораториях и неактуальные темы дипломов, поэтому я решила посетить несколько лекций вольнослушателем. Я была в восторге, особенно от всего, что было связано с молекулярной биологией. К тому же на факультете мне очень понравилась атмосфера — большие деревянные стеллажи с колбочками и заспиртованными образцами, гербарии растений и при этом современные микроскопы Leica. Будто бы ты в био-Хогвартсе, но не таком роскошном.
Мне повезло — недавно для поступления в магистратуру экзамены заменили конкурсом портфолио. Экзамены я бы не сдала. Сейчас для поступления главное — написать мотивационное письмо и эссе с планом дипломной работы. К ним добавляешь сертификаты пройденных онлайн-курсов, экзаменов IELTS, стипендий, грантов и прочих вещей, которые помогают набрать баллы. Я собрала всё, что смогла, даже сдала IELTS за 3 дня до конца приема документов, всё это подала — и ждала результатов. До последнего я была на волоске — по предварительному списку я не проходила, но документы на зачисление подали не все, и я прошла на бесплатное. Кажется, что положительную роль для меня сыграла и пандемия — даже на такие актуальные специальности, как биоинформатика, был недобор. Я знаю об этом, потому что до поступления на факультете познакомилась с мальчиком, который тоже закончил Истфак и хотел попасть на биоинформатику. Мы делились информацией о поступлении, учебниках и он-лайн курсах, проверяли друг у друга эссе и мотивационные письма — в итоге оба прошли на бесплатное.
Плюс обучения в магистратуре СПбГУ — из порядка 60 предметов можно выбрать любые, подходящие именно тебе. Мне не нужно слушать курс по физиологии человека, зато можно взять основы генетики, микробиологии, биохимии — курсы, созданные для людей с непрофильным образованием.
Как попасть в лабораторию и чем сейчас занимается генетика растений?
Я хожу на практику в лабораторию клеточных и молекулярных механизмов развития растений в Ботаническом институте. До поступления в магистратуру я видела плакат на кафедре Ботаники с приглашением магистрантов к изучению механизмов формирования бокового корня на примере тыкв и кабачков. Я всё больше увлекалась молекулярной биологией, поэтому тема мне казалась захватывающей. Я написала туда еще до поступления, приложила мотивационное письмо и спросила, может ли человек с образованием, как у меня, пригодится в лаборатории и профессии биолога в целом. Заведующий Кирилл Николаевич пригласил посетить лабораторию.
Я боялась увидеть потрескавшиеся зеленые стены в масляной краске и пожелтевший пластик, но лаборатория оказалась похожа на космический корабль, к тому же окна которого выходят в оранжерею Ботанического сада. Коллектив мне понравился с первого взгляда — маленький и дружный. Сотрудники поддерживали и помогали мне советами во время поступления, а также терпимо относились к моим почти нулевым знаниям, за что я им очень благодарна.
Сейчас я прохожу в лаборатории официальную практику и буду писать здесь диплом. Сама работа тяжелая: очень много молекулярных опытов, поэтому надо знать, что с чем смешивать, можно ли взбалтывать и нагревать. Во время выполнения операций нельзя расслабляться ни на секунду. К вечеру у меня кипит голова, но остановиться я уже не могу, потому что в лаборатории очень интересно, и без практики я скучаю.
В наши дни в генной инженерии происходит масса всего захватывающего, потому что появились быстрые, надежные и дешевые способы модификации. Например, сейчас я читаю невероятную книгу Дженнифер Дудны об открытии «генетических ножниц» CRISPR / Cas9 — одного из самых точных и дешевых инструментов генной инженерии, за который в этом году автор (вместе с Эммануэль Шарпантье) получила Нобелевскую премию. Впервые о CRISPR / Cas9 серьезно заговорили 7-8 лет назад, а сейчас на кафедре генетики с помощью него проводят эксперименты. На прошлой неделе в рамках практики в СПбГУ я участвовала в одном из них. Этим методом также можно резать и ДНК людей. Есть вероятность, что мы, наконец, научимся лечить многие генетические заболевания, но отсюда будет не далеко до евгеники.
Как совмещать дизайн и изучение генетики растений?
Год назад моим основным занятием была студия Facultative Works, которую мы сделали с Лешей Галкиным. Мы всегда старались брать только те проекты, которые нам по душе и которые приятно выложить в портфолио. Например, мы сделали дизайн магазинов и всё графическое оформление оптики P.Y.E. Они — наши любимые друзья, которые дают полную свободу, никогда не торопят и нам доверяют. Еще нам нравятся эксперименты — кастомные шрифты, яркие цвета и текстуры. Если проект не экспериментальный и в нём слишком много ограничений, то большая вероятность, что мы от него откажемся.
Сейчас совмещать лабораторию, учебу и дизайн почти невозможно. Времени не хватает — каждый выходной от учебы и лаборатории — это отличное время, чтобы поработать над дизайном! Поэтому отдыха почти нет. Меня очень выручает Лёша и прикрывает на большинстве текущих проектов. Говорят, что первые полгода на учебе — самые сложные, хочу верить, что это и правда так. Но в ментальном плане теперь я живу в балансе: получение фундаментальных знаний изменило мое отношение к дизайну — раньше я к нему слишком серьезно относилась, а теперь могу просто получать удовольствие от процесса.
Мне пришлось отказаться от части заказов и пожертвовать деньгами ради практики в лаборатории, зато я получила ту «магию», которой мне не хватало в дизайне. Почти каждый день я удивляюсь, насколько природа удивительная и сложная. Например, как можно поверить в то, что в двух тоненьких цепочках из молекул кислоты хранится вся информация о большом и сложном организме не только у растений, но и у всего живого на Земле, включая нас?
Оля ведет канал в телеграме Vegetation об исследованиях современной культуры через призму растительного мира, где миксует рассказы о научных открытиях с историями о художниках и собственным опытом комнатного растениевода.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.