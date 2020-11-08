Российские дипломы о высшем образовании могут получить «срок годности»

«Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — сказал он. Песков добавил, что дипломы о высшем образовании нужно преобразовать в «дипломы по требованию».

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — пояснил спецпредставитель президента. Он предложил выдавать особые «дипломы со сроком годности», которые будут действительны определенный промежуток времени.