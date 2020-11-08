Российские дипломы о высшем образовании могут получить «срок годности»

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал систему выдачи дипломов о получении высшего образования «на всю оставшуюся жизнь». Он считает, что со временем они перестают отражать актуальный уровень знания выпускников. Такое мнение он высказал на лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35», пишет «РИА Новости».
«Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — сказал он. Песков добавил, что дипломы о высшем образовании нужно преобразовать в «дипломы по требованию».
«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — пояснил спецпредставитель президента. Он предложил выдавать особые «дипломы со сроком годности», которые будут действительны определенный промежуток времени.
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