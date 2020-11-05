Млечный Путь может скрывать до 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Что? Да!

Основываясь на данных космического телескопа «Кеплер» ученые определили, что в пределах «обитаемых зон» более половины всех звезд-гигантов, похожих на Солнце, могут вращаться скалистые планеты, подобные Земле. Таким образом в пределах Млечного Пути могут находиться до 300 миллионов потенциально пригодных для жизни планет.

Также ученые выяснили, что что любая похожая на Солнце звезда в пределах Млечного Пути, вероятно, имеет от 0,4 до 0,9 планет, на поверхности которых вода способна сохраняться в жидком состоянии. А некоторые из них могут находиться в пределах 30 световых лет от нашего Солнца.

«Впервые все необходимые данные были собраны вместе, чтобы обеспечить надежное измерение количества потенциально обитаемых планет в нашей галактике. Мы на один шаг ближе к тому, чтобы выяснить, одни мы в космосе или нет», — отметил исследователь экзопланет в Институте SETI, директор Научного офиса Кеплера, и соавтор исследования Джефф Кафлин.