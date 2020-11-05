В пределах галактики Млечный Путь может скрываться до 300 миллионов потенциально обитаемых планет. К таким выводам пришли ученые NACA, Института поиска внеземного разума SETI и других всемирных научных организаций, проанализировав данные, полученные от космического телескопа «Кеплер».
Млечный Путь может скрывать до 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Что? Да!
Основываясь на данных космического телескопа «Кеплер» ученые определили, что в пределах «обитаемых зон» более половины всех звезд-гигантов, похожих на Солнце, могут вращаться скалистые планеты, подобные Земле. Таким образом в пределах Млечного Пути могут находиться до 300 миллионов потенциально пригодных для жизни планет.
Также ученые выяснили, что что любая похожая на Солнце звезда в пределах Млечного Пути, вероятно, имеет от 0,4 до 0,9 планет, на поверхности которых вода способна сохраняться в жидком состоянии. А некоторые из них могут находиться в пределах 30 световых лет от нашего Солнца.
«Впервые все необходимые данные были собраны вместе, чтобы обеспечить надежное измерение количества потенциально обитаемых планет в нашей галактике. Мы на один шаг ближе к тому, чтобы выяснить, одни мы в космосе или нет», — отметил исследователь экзопланет в Институте SETI, директор Научного офиса Кеплера, и соавтор исследования Джефф Кафлин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.