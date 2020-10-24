Российские школьники, в числе которых два участника из Петербурга, одержали победу в 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, которая проходила в этом году дистанционно. Как сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, они получили пять золотых медалей и заняли первое место в командном зачете.
Два школьника из Петербурга стали победителями Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
Так, золотые медали завоевали петербуржцы, Артем Гордеев и Иван Харичкин из Президентского физико-математический лицея № 239, а также Алексей Кадыков, Сергей Рева и Руслан Сапаев из Москвы. Руководителем сборной был старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Б.Б. Эскин.
Уточняется, что организатором онлайн-состязания стала Эстония. Конкурс состоял из трех туров: теоретический, анализ данных и наблюдение. «Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю», — отметили в пресс-службе.
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