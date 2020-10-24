Два школьника из Петербурга стали победителями Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

Российские школьники, в числе которых два участника из Петербурга, одержали победу в 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, которая проходила в этом году дистанционно. Как сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, они получили пять золотых медалей и заняли первое место в командном зачете.