На Землю надвигается магнитная буря. Вот сколько она продлится

По прогнозу ученых лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, магнитная буря случится 25 октября. Она будет слабой, класса G1 — ранее ученые заявляли, что буря ожидается класса G2 и продолжительностью с 21 по 24 октября включительно. Согласно обновленным данным, 26 октября магнитосфера Земли все еще будет возбуждена, а к 27-29 октября придет в норму.

Самая сильная магнитная буря в 2020 году произошла в ночь с 27 на 28 сентября. В это время индекс геомагнитной активности резко увеличился от спокойного уровня 1-2, на котором преимущественно находился последние месяцы, до значений 4-5, соответствующих возмущенному магнитному полю, а также бурям слабого уровня. Это стало рекордным значением с октября 2019 года.

Магнитные бури представляют собой колебания земного магнитного поля. Их основной причиной являются вспышки и иные активности на Солнце, приводящие к выбросам вещества в межпланетное пространство. Эти массы вещества наносят удар по магнитному полю Земли. Также причинами магнитных бурь могут стать изменения скорости солнечного ветра — потока плазмы, который который обдувает Землю и находится в равновесии с ее магнитным полем.