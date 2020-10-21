В голове человека обнаружили неизвестный ранее орган. Открытие поможет больным раком

Орган был обнаружен в ходе обследования пациентов при помощи новейшего сканера компьютерной томографии PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы инструмент находит в теле опухоли. Однако в этом случае ученые обнаружили не их, а орган, напоминающий набор слюнных желез.

«Насколько нам было известно, единственные слюнные железы в носоглоточной области очень малы, обычно их около тысячи и они равномерно распределены по слизистой оболочке. Представьте наше удивление, когда мы нашли там еще одну пару», — отметил один из авторов работы, онколог Воутер Фогель.

Подтвердить свое открытие ученые смогли после того, как препарировали два человеческих трупа — в задней части носоглоточной области у них также был обнаружены слюные железы. Новый орган назвали трубными железами, так как он располагается рядом с так называемым трубным валиком — частью слухового канала.

Чтобы понять, как на обнаруженные трубные железы влияет лучевая терапия, Фогель и другие участники исследования проанализировали данные более 700 пациентов в раковыми опухолями на голове или шее. Чем мощнее была терапия, тем больше осложнений со слюноотделением или глотанием диагностировали у этих пациентов после ее прохождения.

Открытие позволит врачам минимизировать осложнения у пациентов, проходящих курс лечения от рака. «Технические возможности позволяют защитить от радиации эти железы тем же образом, как мы защищаем слюнные железы при обычной лучевой терапии», — заключил Фогель.

Исследования будут продолжаться — ученые планируют выяснить, как именно можно будет обезопасить больных от побочных эффектов и для каких пациентов подобные меры можно будет использовать.